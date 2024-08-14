Microsoft начала тестировать компактный режим Game Bar

Microsoft начала тестирование новой версии своей панели Game Bar. Подобно приложению Xbox на компьютерах с Windows, Game Bar получит собственный компактный режим, предназначенный, как сообщает The Verge, для небольших экранов, портативных устройств на базе Windows и для игр на ПК с джойстиком.

Как объясняет Оливер Сюй (Oliver Xu), старший менеджер по продукту Xbox Experiences, «с включенным компактным режимом доступ к виджетам и навигации упрощён и позволяет найти нужный контент и опции максимально легко». При использовании джойстика можно быстро переключаться между виджетами с помощью левых и правых бамперов (LB/RB).

Главный виджет в компактной версии Game Bar позволяет просматривать недавно запущенные или текущие игры, а также завершать их. Кроме того, можно быстро получить доступ к настройкам виджетов и магазину виджетов, когда необходимо добавить новые функции в Game Bar.

Чтобы принять участие в тестировании, нужно зарегистрироваться в Xbox Insiders, загрузить приложение Xbox Insider Hub на своё устройство Xbox или Windows, а затем включить новый режим в настройках. Программа Xbox Insider также позволяет оставлять отзывы о последних обновлениях системы Xbox, о функциях и играх, которые находятся в разработке как для консолей Xbox, так и для Windows.