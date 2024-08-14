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Reka попадёт в дремучий лес раннего доступа Steam позже ожидаемого — дата выхода симулятора жизни славянской ведьмы

Симулятор жизни ведьмы Reka от издательства Fireshine Games (бывшая Sold Out) и разработчиков из берлинской студии Emberstorm Entertainment наконец получил точную дату выхода в раннем доступе Steam.

Источник изображений: Fireshine Games

Источник изображений: Fireshine Games

Напомним, релиз Reka в раннем доступе ожидался на протяжении второго квартала (то есть с апреля по июнь) 2024 года, однако в рамках PC Gaming Show 2024 авторы объявили о переносе игры на август.

Как стало известно, ранний доступ Reka в Steam начнётся немного позже ожидаемого — 12 сентября текущего года. Разработчикам потребуется слегка больше времени, чтобы отполировать проект к старту программы.

Вместе с датой выхода Reka команда раскрыла её ведущего сценариста — им оказалась Рианна Пратчетт (Rhianna Pratchett), за плечами которой работа над играми таких серий, как Heavenly Sword, Overlord, Mirror's Edge и Tomb Raider.

События Reka развернутся в европейской глубинке образца XIX века. Игрокам достанется роль ученицы Бабы Яги — начинающей славянской ведьмы, которая стремится овладеть искусством колдовства.

Героине предстоит исследовать мир, учиться магии, обустраивать свой дом (избушку на курьих ножках), варить зелья, помогать или вредить деревенским жителям. Заявлена поддержка русского языка.

Чтобы попробовать Reka, сентября ждать необязательно — в Steam доступна демоверсия игры. Кроме того, познакомиться с проектом можно будет в рамках выставки gamescom 2024 с 21 по 25 августа.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Приключение, Анонс,
Теги: reka, fireshine games, emberstorm entertainment, симулятор, приключение
reka, fireshine games, emberstorm entertainment, симулятор, приключение
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