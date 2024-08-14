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Valve подтвердила, что SteamOS получит совместимость с Asus ROG Ally и другими консолями

В разговоре с порталом The Verge дизайнер пользовательских интерфейсов компании Valve Лоуренс Янг (Lawrence Yang) подтвердил, что портативная приставка Asus ROG Ally, конкурент консоли Steam Deck, получит поддержку операционной системы SteamOS.

Источник изображения: Asus

Источник изображения: Asus

Несколько дней назад некоторые пользователи заметили, что в примечании к последнему обновлению операционной системы SteamOS от Valve упоминается приставка ROG Ally. В частности, в новое ПО была добавлена поддержка «дополнительных кнопок [портативной игровой приставки Asus] ROG Ally». Тогда возникло предположение, что Valve внедрила поддержку этих клавиш в клиенте Steam для ПК на Windows, где предлагается интерфейс Big Picture Mode в стиле Steam Deck. Однако в разговоре с The Verge представитель Valve сообщил, что речь действительно идёт о полноценной поддержке консоли ROG Ally.

«Это примечание о кнопках ROG Ally связано с поддержкой SteamOS сторонних игровых устройств. Наша команда продолжает работу над реализацией поддержки SteamOS другими портативными устройствами», — ответ Лоуренс Янг журналистам.

Заявление Янга не означает, что Valve благословила Asus на установку SteamOS на приставку ROG Ally. В Asus журналистам The Verge рассказали, что существует множество причин, почему ROG Ally работает именно под управлением Windows. Основная заключается в том, что у Microsoft есть специальные группы проверки, которые гарантируют, что её операционная система будет работать на множестве различных конфигураций оборудования и процессоров. В Valve также пока не готовы предлагать SteamOS конкурирующим портативным консолям в ближайшее время. По словам Янга, команда разработки «делает успехи» в этом направлении, но «ещё не готова к полноценному запуску».

В Valve также продолжается работа над общим релизом SteamOS 3.0, которую теоретически можно будет устанавливать на любой ПК, а не только на портативные приставки. Янг отметил, что в этом вопросе также есть прогресс, но к выпуску новая ОС пока не готова. Он также сообщил, что компания готовится сделать доступными оставшиеся драйверы Windows для Steam Deck OLED. Однако представитель Valve не стал говорить о сроках внедрения загрузки двойной ОС.

Valve не единственная, кто занимается работой по адаптации Linux-систем и интерфейса Steam UI для портативных Windows-устройств. Как пишет The Verge, компания-разработчик Universal Blue ранее сообщала, что её операционная система Bazzite получила поддержку Asus ROG Ally X ещё до её выхода.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение,
Теги: rog ally, steamos, valve, операционные системы, портативная консоль
rog ally, steamos, valve, операционные системы, портативная консоль
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