Valve подтвердила, что SteamOS получит совместимость с Asus ROG Ally и другими консолями

В разговоре с порталом The Verge дизайнер пользовательских интерфейсов компании Valve Лоуренс Янг (Lawrence Yang) подтвердил, что портативная приставка Asus ROG Ally, конкурент консоли Steam Deck, получит поддержку операционной системы SteamOS.

Несколько дней назад некоторые пользователи заметили, что в примечании к последнему обновлению операционной системы SteamOS от Valve упоминается приставка ROG Ally. В частности, в новое ПО была добавлена поддержка «дополнительных кнопок [портативной игровой приставки Asus] ROG Ally». Тогда возникло предположение, что Valve внедрила поддержку этих клавиш в клиенте Steam для ПК на Windows, где предлагается интерфейс Big Picture Mode в стиле Steam Deck. Однако в разговоре с The Verge представитель Valve сообщил, что речь действительно идёт о полноценной поддержке консоли ROG Ally.

«Это примечание о кнопках ROG Ally связано с поддержкой SteamOS сторонних игровых устройств. Наша команда продолжает работу над реализацией поддержки SteamOS другими портативными устройствами», — ответ Лоуренс Янг журналистам.

Заявление Янга не означает, что Valve благословила Asus на установку SteamOS на приставку ROG Ally. В Asus журналистам The Verge рассказали, что существует множество причин, почему ROG Ally работает именно под управлением Windows. Основная заключается в том, что у Microsoft есть специальные группы проверки, которые гарантируют, что её операционная система будет работать на множестве различных конфигураций оборудования и процессоров. В Valve также пока не готовы предлагать SteamOS конкурирующим портативным консолям в ближайшее время. По словам Янга, команда разработки «делает успехи» в этом направлении, но «ещё не готова к полноценному запуску».

В Valve также продолжается работа над общим релизом SteamOS 3.0, которую теоретически можно будет устанавливать на любой ПК, а не только на портативные приставки. Янг отметил, что в этом вопросе также есть прогресс, но к выпуску новая ОС пока не готова. Он также сообщил, что компания готовится сделать доступными оставшиеся драйверы Windows для Steam Deck OLED. Однако представитель Valve не стал говорить о сроках внедрения загрузки двойной ОС.

Valve не единственная, кто занимается работой по адаптации Linux-систем и интерфейса Steam UI для портативных Windows-устройств. Как пишет The Verge, компания-разработчик Universal Blue ранее сообщала, что её операционная система Bazzite получила поддержку Asus ROG Ally X ещё до её выхода.