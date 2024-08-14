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Obsidian впервые за три года рассказала, что происходит с The Outer Worlds 2

Продолжение сатирической ролевой игры The Outer Worlds от Obsidian Entertainment анонсировали ещё три года назад, однако всё это время о проекте ничего слышно не было. Молчание прервал глава студии Фергюс Уркхарт (Feargus Urquhart).

Источник изображений: Obsidian Entertainment

Источник изображений: Obsidian Entertainment

Напомним, The Outer Worlds 2 представили на Xbox & Bethesda Games Showcase летом 2021 года. Согласно дебютному трейлеру, на момент анонса у разработчиков было готово только название игры.

В недавнем разговоре с блогером Limit Break Network Уркхарт заявил, что разработка The Outer Worlds 2 продвигается «очень хорошо», а сама игра «выглядит невероятно». Руководитель также «действительно впечатлён» командой проекта.

По словам Уркхарта, Obsidian удалось собрать для The Outer Worlds 2 толковый коллектив, который понимает, что нужно игре. Его возглавляют несколько ведущих разработчиков первой части:

  • руководитель разработки Мэтью Сингх (Matthew Singh) — продюсер оригинальной игры;
  • творческий руководитель Дэниел Алперт (Daniel Alpert) — арт-директор The Outer Worlds;
  • ведущий программист Леонард Боярский (Leonard Boyarsky) — сорежиссёр первой части.
События The Outer Worlds 2 развернутся в иной звёздной системе с участием новой команды

События The Outer Worlds 2 развернутся в иной звёздной системе с участием новой команды

Уркхарт вспоминает, что разработка The Outer Worlds 2 набирала ход во времена пандемии COVID-19, которая стала для студии непростым периодом: «Примерно год−полтора мы были довольно паршивым разработчиком».

Из-за обилия проектов в производстве (в том числе DLC для The Outer Worlds, Grounded, Pentiment) в студии даже задумывались временно забросить The Outer Worlds 2 ради Avowed, но в конечном итоге перебороли слабость.

The Outer Worlds 2 создаётся для PC, Xbox Series X, S и Game Pass. Сроков выхода пока нет, так как Obsidian сейчас сосредоточена на Avowed. В результате недавнего переноса релиз фэнтезийной RPG ожидается 18 февраля 2025 года.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Xbox,
Теги: the outer worlds 2, obsidian entertainment, xbox game studios, ролевая игра
the outer worlds 2, obsidian entertainment, xbox game studios, ролевая игра
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