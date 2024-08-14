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Рынок видеоигр ожидает скромный рост на 2,1 % в 2024 году

Глобальный рынок видеоигр в 2024 году ожидает скромный рост на фоне слабых продаж игровых консолей, согласно новому отчёту исследовательской компании Newzoo. Игровая индустрия вырастет на 2,1 %, достигнув $187,7 млрд, что оказалось ниже январского прогноза, в котором предсказывался рост на 2,8 % до $189,3 млрд.

Источник изображения: Mr Arhat/Unsplash

Источник изображения: Mr Arhat/Unsplash

Почти половина всех потребительских расходов на игры в 2024 году, как ожидается, придётся на США и Китай. По сообщению CNBC со ссылкой на Newzoo, США принесут $47 млрд продаж, а Китай — $45 млрд.

Мишель Буйсман (Michiel Buijsman), главный аналитик игрового рынка Newzoo, заявил, что, несмотря на вялый рост в 2024 году и снижение доходов от консольных игр в этом году на 1 %, следующий год для игровой индустрии станет более динамичным.

Крупные релизы, включая преемника флагманской консоли Nintendo Switch и новую игру в культовой франшизе Grand Theft Auto, должны подстегнуть перспективы отрасли. Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) в мае заявил, что компания планирует анонсировать запуск следующей консоли Switch в финансовом году, заканчивающемся в марте 2025 года. Между тем, Rockstar Games, принадлежащая Take-Two, планирует выпустить долгожданную Grand Theft Auto VI осенью 2025 года.

Аналитики считают, что эти крупнейшие релизы могут вдохнуть новую жизнь в отрасль, которая испытывает трудности в достижении темпов роста, наблюдавшихся несколько лет назад. В частности, между 2020 и 2021 годами рынок пережил огромный рост, поскольку люди больше времени проводили в помещении из-за карантинных мер, связанных с COVID-19. Однако в последнее время существенный сдвиг потребительских привычек повлиял на динамику игрового сектора.

Ко всему прочему с начала 2023 года в крупных студиях по всему миру начались массовые увольнения. Microsoft уволила 1 900 сотрудников в своём игровом подразделении в январе, всего через три месяца после завершения приобретения Activision Blizzard. В следующем месяце Sony объявила об увольнении 900 работников в подразделении PlayStation. Компании Unity, Twitch, Playtika и социальная платформа Discord также объявили о серии сокращений.

По словам Буйсмана, ключевой задачей для игровых студий в этом году станет «контроль затрат в переполненном и всё более консолидированном рынке». Разработчикам предстоит решать вопросы конкуренции между бесплатными играми и премиальными релизами, а также быть готовыми использовать генеративный ИИ как в разработке игр, так и маркетинге и операционной деятельности.

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Рубрики: Новости Software, финансовые новости и аналитика, игры,
Теги: финансовый отчёт, игровые консоли, игры
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