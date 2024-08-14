Прибыль Foxconn превзошла прогнозы благодаря ИИ-буму, а спрос на смартфоны не растёт

Компания Foxconn показала рост квартальной чистой прибыли на 6 %, превзойдя все прогнозы аналитиков. Крупнейший в мире контрактный производитель электроники ожидает, что устойчивый спрос на серверы с искусственным интеллектом продолжит стимулировать рост и в четвёртом квартале, что приведёт к значительному увеличению годовой выручки по сравнению с предыдущим годом. Акции Foxconn закрылись ростом на 2,5 %.

Чистая прибыль Foxconn за второй квартал 2024 года выросла до $1,087 млрд по сравнению с $1,024 млрд за аналогичный период предыдущего года и превзошла прежние оценки аналитиков в размере $1,064 млрд. Прибыль компании растёт четвёртый квартал подряд. Серверы ИИ составили более 40 % от объёма всего серверного бизнеса Foxconn во втором квартале. Компания прогнозирует, что «серверы ИИ вскоре должны стать следующим продуктом Foxconn, приносящим триллион [тайванских] долларов дохода» ($31 млрд).

Вице-президент и пресс-секретарь Foxconn Джеймс Ву (James Wu) сообщил, что подготовка производства коммутаторов NVLink, которые в составе ускорителей GB200 отвечают за передачу информации между CPU, GPU и прочими компонентами системы, для Nvidia идёт по графику. Поставки первых партий должны начаться в четвёртом квартале 2024 года, а в 2025 году объёмы поставок существенно возрастут. «Если график останется неизменным, производительность всего сегмента серверов ИИ может оказаться выше первоначальной оценки», — заявил Ву. Он уверен, что компания сохранит своё технологическое лидерство: «Это не изменится в ближайшее время».

Foxconn рассчитывает повторить успех, достигнутый ею при контрактном производстве iPhone, но уже в сфере электромобилей. По словам Ву, переговоры с двумя японскими производителями автомобилей будут завершены в этом году. «Протрите глаза и ждите», — заявил он, не раскрыв названия этих компаний.

Годовой прогноз по производству смартфонов остаётся, по словам Ву, «плоским» из-за более высокой базы в первой половине прошлого года, но ожидания от второй половины этого года выше, чем результаты второго полугодия 2023 года. Компания ожидает, что выручка за третий квартал значительно вырастет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя поступления от интеллектуальной бытовой электроники, включая смартфоны, скорее всего, останется на прежнем уровне.

Foxconn также ожидает роста во второй половине года благодаря спросу со стороны поставщиков электроники, включая Apple, которые обычно выпускают новые продукты к сезону праздничных распродаж.