Tachyum собрала логический прототип феноменального процессора Prodigy, но его выпуск снова отложен

Компания Tachyum планировала в 2024 году начать массовое производство универсального 192-ядерного процессора Prodigy, сочетающего вычислительные и графические ядра с нейропроцессором TPU. Производительность чипа ожидалась на уровне самых мощных ускорителей вычислений Nvidia. Теперь начало производства отложено на 2025 год, несмотря на готовность финальной эмуляции Prodigy на платформе FPGA.

На этой неделе Tachyum сообщила о создании окончательной версии системы эмуляции будущего процессора Prodigy при помощи программируемой логической матрицы (Field-Programmable Gate Array, FPGA). Этот финальный прототип оборудования имеет решающее значение для достижения более «10 квадриллионов циклов в испытаниях на надёжность», — вехи, которую Tachyum стремится достичь до начала массового производства чипов Prodigy. Подобное тестирование гарантирует соответствие самым экстремальным требованиям.

По сообщению компании, ключевые обновления в окончательной сборке на базе FPGA включают поддержку увеличенного до 192 числа ядер, совместимость с модулями DIMM большей ёмкости, улучшение процессов отладки, упрощение связи с помощью модифицированного оборудования BMC-UEFI и изменение конфигурации разъёмов.

Даты выпуска универсального процессора Prodigy неоднократно переносились, начиная с 2019 года. Ранее в этом году Tachyum обещала начать массовое производство своих чипов во второй половине 2024 года. Теперь начало производства процессоров Prodigy перенесено с 2024 на 2025 год, при этом Tachyum уверена в быстром появлении на рынке доступных серверов на базе её чипа уже в следующем году.

«Достижение этой точки нашего пути разработки до вывода на конвейер и массового производства процессоров Prodigy в следующем году чрезвычайно приятно», — заявил основатель и генеральный директор Tachyum Радослав Данилак (Radoslav Danilak).

Tachyum утверждает, что её процессор может достичь производительности до 4,5 раз выше, чем у лучших процессоров x86 для облачных задач, в три раза выше, чем у ведущих графических процессоров для высокопроизводительных вычислений и в шесть раз выше, чем у лучших ускорителей ИИ. Однако, несмотря на эти амбициозные заявления, ни один прототип пока не был публично продемонстрирован.

«Наша приверженность созданию самого маленького, быстрого и экологичного чипа общего назначения в мире осталась непоколебимой, — добавил Данилак. — Обеспечение этого с первого дня запуска было для нас приоритетом, и мы рады быть на пороге этого релиза, который изменит всю отрасль».