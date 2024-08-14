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Tachyum собрала логический прототип феноменального процессора Prodigy, но его выпуск снова отложен

Компания Tachyum планировала в 2024 году начать массовое производство универсального 192-ядерного процессора Prodigy, сочетающего вычислительные и графические ядра с нейропроцессором TPU. Производительность чипа ожидалась на уровне самых мощных ускорителей вычислений Nvidia. Теперь начало производства отложено на 2025 год, несмотря на готовность финальной эмуляции Prodigy на платформе FPGA.

Источник изображения: Tachyum

Источник изображения: Tachyum

На этой неделе Tachyum сообщила о создании окончательной версии системы эмуляции будущего процессора Prodigy при помощи программируемой логической матрицы (Field-Programmable Gate Array, FPGA). Этот финальный прототип оборудования имеет решающее значение для достижения более «10 квадриллионов циклов в испытаниях на надёжность», — вехи, которую Tachyum стремится достичь до начала массового производства чипов Prodigy. Подобное тестирование гарантирует соответствие самым экстремальным требованиям.

По сообщению компании, ключевые обновления в окончательной сборке на базе FPGA включают поддержку увеличенного до 192 числа ядер, совместимость с модулями DIMM большей ёмкости, улучшение процессов отладки, упрощение связи с помощью модифицированного оборудования BMC-UEFI и изменение конфигурации разъёмов.

Даты выпуска универсального процессора Prodigy неоднократно переносились, начиная с 2019 года. Ранее в этом году Tachyum обещала начать массовое производство своих чипов во второй половине 2024 года. Теперь начало производства процессоров Prodigy перенесено с 2024 на 2025 год, при этом Tachyum уверена в быстром появлении на рынке доступных серверов на базе её чипа уже в следующем году.

«Достижение этой точки нашего пути разработки до вывода на конвейер и массового производства процессоров Prodigy в следующем году чрезвычайно приятно», — заявил основатель и генеральный директор Tachyum Радослав Данилак (Radoslav Danilak).

Tachyum утверждает, что её процессор может достичь производительности до 4,5 раз выше, чем у лучших процессоров x86 для облачных задач, в три раза выше, чем у ведущих графических процессоров для высокопроизводительных вычислений и в шесть раз выше, чем у лучших ускорителей ИИ. Однако, несмотря на эти амбициозные заявления, ни один прототип пока не был публично продемонстрирован.

«Наша приверженность созданию самого маленького, быстрого и экологичного чипа общего назначения в мире осталась непоколебимой, — добавил Данилак. — Обеспечение этого с первого дня запуска было для нас приоритетом, и мы рады быть на пороге этого релиза, который изменит всю отрасль».

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: tachyum, prodigy, универсальный, процессор, прототип, массовое производство
tachyum, prodigy, универсальный, процессор, прототип, массовое производство
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