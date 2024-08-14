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Microsoft включит шифрование BitLocker в Windows 11 по умолчанию

Microsoft сделает BitLocker обязательной функцией в новом обновлении Windows 11 версии 24H2 на всех поддерживаемых устройствах без дополнительной настройки со стороны пользователей.

Источник изображения: Copilot

Источник изображения: Copilot

Как сообщает TheVerge, в предстоящем масштабном обновлении операционной системы Windows 11 компания Microsoft сделает шифрование устройств BitLocker функцией по умолчанию. Это изменение затронет пользователей, выполняющих «чистую» установку системы или настройку устройства с помощью учётной записи Microsoft. Обновление 24H2 ожидается в конце сентября и уже предустановлено на новых ПК Microsoft Copilot Plus. При обычном обновлении до версии 24H2 Microsoft не будет автоматически включать шифрование устройства.

Шифрование предназначено для повышения безопасности компьютеров на базе Windows. BitLocker автоматически шифрует диск, на котором установлена операционная система, и сохраняет ключ восстановления в учётной записи Microsoft или Entra ID. Кроме того, в версии 24H2 Microsoft снизила аппаратные требования для шифрования, сделав его доступным для большего числа устройств, включая те, которые работают под управлением домашней версии Windows 11.

Windows 11, version 24H2. Источник изображения: Microsoft

Однако, по данным издания Tom's Hardware, сотрудники которого протестировали эту функцию в прошлом году, BitLocker может снизить производительность SSD-накопителей вплоть до 45 % на некоторых устройствах. На просьбу прокомментировать Microsoft ситуацию о возможном влиянии на производительность, конкретного ответа не последовало.

Отметим, что пользователи с локальной учётной записью Microsoft при чистой установке Windows 11 версии 24H2, смогут избежать автоматического шифрования, если не войдут в процессе настройки в систему со своей учётной записью. BitLocker также можно включить или отключить вручную через панель управления или настройки конфиденциальности и безопасности Windows 11.

Интересно, что включение BitLocker в виде стандартной функции следует за другими мерами безопасности, принятыми Microsoft в Windows 11, такими как требование современных процессоров, безопасной загрузки и чипов TPM (Trusted Platform Module). Два года назад Microsoft также включила по умолчанию функцию целостности памяти на основе виртуализации (VBS) для лучшей защиты систем Windows 11 от вредоносного кода.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, ПК, Шифрование и защита данных,
Теги: windows 11, bitlocker, microsoft
windows 11, bitlocker, microsoft
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