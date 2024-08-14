Ролевой шутер Witchfire от бывших разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро ворвётся в ранний доступ Steam

Польская студия The Astronauts, основанная экс-разработчиками Painkiller и Bulletstorm, выпустила второй крупный патч для находящегося в раннем доступе фэнтезийного ролевого шутера Witchfire и уточнила сроки выхода игры в Steam.

Обновление The Wailing Tower принесло с собой элементы космического хоррора, локацию «Остров проклятых», механики осквернённой магии, пророчеств и призраков других игроков (помощников), а также новые заклинания и виды оружия.

Кроме того, в игре появилась новая музыка. Её написали композиторы Cyberpunk 2077 Марцин Пшибылович (Marcin Przybyłowicz) и П.Т. Адамчик (P.T. Adamczyk), а также автор саундтрека Dying Light Павел Блащак (Paweł Błaszczak).

Что касается Steam, то Witchfire до сервиса Valve доберётся в четвёртом квартале (то есть с октября по декабрь) текущего года. Страница в цифровом магазине уже открыта для добавления игры в список желаемого.

Witchfire в Steam дебютирует, не выходя из раннего доступа, но в более полном виде, чем стартовая версия из Epic Games Store. Новый релиз будет содержать все уже выпущенные обновления, включая The Wailing Tower.

Напомним, в Witchfire геймерам достаётся роль обращённого в охотника на ведьм и вооружённого колдунами Ватикана жертвенника. В проекте смешались элементы Souls-игр, эвакуационных шутеров и роглайтов.

Ранний доступ Witchfire стартовал 20 сентября 2023 года в Epic Games Store, где до 20 августа игра продаётся с 20-процентной скидкой (за 959 рублей). Полноценный релиз ожидался через 12−18 месяцев. Русского языка (пока) нет.