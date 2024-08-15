Apple откроет доступ к NFC для сторонних разработчиков в iOS 18.1

Apple предоставит сторонним разработчикам в iOS 18.1 доступ к NFC-чипу iPhone для реализации бесконтактных транзакций и других функций вне экосистемы Apple Pay и Apple Wallet. Нововведение будет доступно не только в ЕС, но и в нескольких других странах: Австралии, Бразилии, Канаде, Японии, Новой Зеландии, Великобритании и США. В дальнейшем список стран будет дополняться.

Это решение Apple стало ответом на требования Европейского Союза, изложенные в «Акте о цифровых рынках», который обязывает крупные технологические компании открывать свои экосистемы для сторонних разработчиков. В рамках этого обновления, как сообщает издание 9to5mac.com, пользователи iPhone смогут использовать NFC-чип для проведения бесконтактных транзакций через сторонние приложения.

В своём официальном заявлении Apple уточнила, что NFC-чип в iPhone может быть использован для различных целей, таких как платежи, автоключи, студенческие ID, ключи от дома и гостиничных номеров, и многое другое. С выходом iOS 18.1 разработчики смогут внедрять поддержку этой функции в свои приложения, используя новый API для NFC и Secure Element (SE). В будущем планируется поддержка государственных удостоверений личности.

Apple добавила, что для интеграции нового решения в приложения, разработчикам потребуется заключить коммерческое соглашение с Apple, запросить доступ к NFC и SE, и оплатить соответствующие сборы. В настоящее время компания не раскрыла детали и специфику этих сборов.

Пользователи iPhone также получат возможность устанавливать сторонние приложения в качестве основного способа для бесконтактных транзакций через раздел «Настройки» своего устройства. Дополнительная информация о новых возможностях и инструкции для разработчиков опубликованы на официальном сайте Apple для разработчиков.