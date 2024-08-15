Apple продолжает разработку моноблока iMac с экраном более 30 дюймов

Компания Apple по-прежнему ведёт разработку нового iMac с диагональю экрана более 30 дюймов, утверждает журналист издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), на которого ссылается портал MacRumors. Потенциальная дата анонса нового моноблочного ПК от Apple пока неизвестна.

После того, как Apple в марте 2022 года выпустила настольный ПК Mac Studio и 27-дюймовый монитор Studio Display, компания прекратила выпуск 27-дюймовых iMac на базе процессоров Intel. Apple также отправила iMac Pro в список снятых с производства продуктов в марте предыдущего года. В ноябре 2023 года компания развеяла надежды на возможный выпуск 27-дюймового iMac, когда подтвердила нескольким изданиям, что не планирует выпускать такую ​​систему.

Несмотря на все попытки убедить своих пользователей приобретать комбинации из Mac Studio и Studio Display, ходят слухи, что Apple по-прежнему работает над новым iMac с большим экраном. Сообщается, что к начальному этапу разработки такого ПК компания приступила в середине 2023 года, однако с тех пор новой информации на этой счёт не было.

По словам журналиста издания Bloomberg Марка Гурмана, фанатам Apple рано отчаиваться. «Большая модель iMac по-прежнему является вопросом, исследованием которого занимается Apple», сообщил обозреватель издания в недавнем большом еженедельном отчёте. Он же отметил, что пока остаётся неизвестным, будет ли в этом устройстве использоваться новейший процессор Apple M4. Компания планирует выпустить в этом году обновлённую 24-дюймовую модель iMac на базе этого процессора. Однако выбор в пользу этого чипа для большого iMac может оказаться преждевременным, учитывая текущую фазу разработки нового ПК — к выходу устройства чип может просто устареть.

О том, что Apple находится на ранних этапах разработки нового iMac с дисплеем размером более 30 дюймов, Гурман заявлял ещё в июне 2023 года. Тогда он сделал предположение, что до выпуска нового большого моноблочного ПК от «яблочной» компании придётся подождать ещё год или два. В октябре того же года аналитик Apple Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что ожидает появление 32-дюймового iMac с дисплеем Mini-LED в 2025 году.

Точный размер устройства по-прежнему неизвестен, но все источники сходятся во мнении, что новый iMac будет иметь размер более 30 дюймов. При экране размером 32 дюйма его габариты будут сопоставимы с монитором 6K Pro Display XDR, который Apple продаёт за $5000. Что касается дизайна, то от нового iMac можно ожидать более тонкие рамки экрана и внешний вид, сочетающийся с Studio Display.