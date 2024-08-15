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Apple продолжает разработку моноблока iMac с экраном более 30 дюймов

Компания Apple по-прежнему ведёт разработку нового iMac с диагональю экрана более 30 дюймов, утверждает журналист издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), на которого ссылается портал MacRumors. Потенциальная дата анонса нового моноблочного ПК от Apple пока неизвестна.

Источник изображения: Macrumors

Источник изображения: Macrumors

После того, как Apple в марте 2022 года выпустила настольный ПК Mac Studio и 27-дюймовый монитор Studio Display, компания прекратила выпуск 27-дюймовых iMac на базе процессоров Intel. Apple также отправила iMac Pro в список снятых с производства продуктов в марте предыдущего года. В ноябре 2023 года компания развеяла надежды на возможный выпуск 27-дюймового iMac, когда подтвердила нескольким изданиям, что не планирует выпускать такую ​​систему.

Несмотря на все попытки убедить своих пользователей приобретать комбинации из Mac Studio и Studio Display, ходят слухи, что Apple по-прежнему работает над новым iMac с большим экраном. Сообщается, что к начальному этапу разработки такого ПК компания приступила в середине 2023 года, однако с тех пор новой информации на этой счёт не было.

По словам журналиста издания Bloomberg Марка Гурмана, фанатам Apple рано отчаиваться. «Большая модель iMac по-прежнему является вопросом, исследованием которого занимается Apple», сообщил обозреватель издания в недавнем большом еженедельном отчёте. Он же отметил, что пока остаётся неизвестным, будет ли в этом устройстве использоваться новейший процессор Apple M4. Компания планирует выпустить в этом году обновлённую 24-дюймовую модель iMac на базе этого процессора. Однако выбор в пользу этого чипа для большого iMac может оказаться преждевременным, учитывая текущую фазу разработки нового ПК — к выходу устройства чип может просто устареть.

О том, что Apple находится на ранних этапах разработки нового iMac с дисплеем размером более 30 дюймов, Гурман заявлял ещё в июне 2023 года. Тогда он сделал предположение, что до выпуска нового большого моноблочного ПК от «яблочной» компании придётся подождать ещё год или два. В октябре того же года аналитик Apple Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что ожидает появление 32-дюймового iMac с дисплеем Mini-LED в 2025 году.

Точный размер устройства по-прежнему неизвестен, но все источники сходятся во мнении, что новый iMac будет иметь размер более 30 дюймов. При экране размером 32 дюйма его габариты будут сопоставимы с монитором 6K Pro Display XDR, который Apple продаёт за $5000. Что касается дизайна, то от нового iMac можно ожидать более тонкие рамки экрана и внешний вид, сочетающийся с Studio Display.

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Рубрики: Новости Hardware, компьютеры и ноутбуки Apple, слухи,
Теги: imac, apple, моноблочный пк, слухи
imac, apple, моноблочный пк, слухи
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