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Apple усиливает давление на Tencent из-за обхода комиссии в WeChat

Apple усиливает давление на китайскую компанию Tencent, требуя закрытия лазеек, которые позволяют обходить её приложениям систему внутриигровых покупок App Store, не уплачивая никакой комиссии платформе.

Источник изображения: Donald Wu/Unsplash

Источник изображения: Donald Wu/Unsplash

На данный момент Tencent не использует систему покупок Apple для мини-приложений и игр, доступных в мессенджере WeChat. Вместо этого используются обходные пути для перенаправления пользователей на внешние платёжные системы, что позволяет компании избегать уплаты Apple 30-% комиссии, взимаемой за платежи через App Store, сообщает ресурс 9to5Mac.

Как заявил инвесторам директор по стратегическому развитию Tencent Джеймс Митчелл (James Mitchell), компания стремится найти «экономически устойчивое» и «справедливое» решение. «Мы хотим сделать [встроенные покупки] доступными на условиях, которые мы считаем экономически устойчивыми и справедливыми. Поэтому сейчас ведутся переговоры, и мы надеемся, что они приведут к положительному результату, — заявил Митчелл. — Но если обсуждение не продвинется, то сохранится текущее положение дел».

Ранее Bloomberg сообщил, что Apple угрожает заблокировать будущие обновления WeChat, если Tencent не будет соблюдать правила App Store. Суть конфликта заключается в том, что Apple стремится обеспечить соблюдение своих правил и получать комиссию со всех транзакций, совершаемых в приложениях, распространяемых через App Store. Tencent, в свою очередь, ищет пути оптимизации расходов и сохранения текущей бизнес-модели для своего мессенджера, который является одной из самых популярных коммуникационных систем в Китае.

Этот спор является очередным эпизодом в продолжающейся борьбе между Apple и разработчиками приложений, касающейся комиссий App Store. Ранее Apple столкнулась с аналогичными претензиями со стороны Epic Games и других компаний.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Приложения для iOS,
Теги: tencent, wechat, apple, app store
tencent, wechat, apple, app store
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