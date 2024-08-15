Apple усиливает давление на Tencent из-за обхода комиссии в WeChat

Apple усиливает давление на китайскую компанию Tencent, требуя закрытия лазеек, которые позволяют обходить её приложениям систему внутриигровых покупок App Store, не уплачивая никакой комиссии платформе.

На данный момент Tencent не использует систему покупок Apple для мини-приложений и игр, доступных в мессенджере WeChat. Вместо этого используются обходные пути для перенаправления пользователей на внешние платёжные системы, что позволяет компании избегать уплаты Apple 30-% комиссии, взимаемой за платежи через App Store, сообщает ресурс 9to5Mac.

Как заявил инвесторам директор по стратегическому развитию Tencent Джеймс Митчелл (James Mitchell), компания стремится найти «экономически устойчивое» и «справедливое» решение. «Мы хотим сделать [встроенные покупки] доступными на условиях, которые мы считаем экономически устойчивыми и справедливыми. Поэтому сейчас ведутся переговоры, и мы надеемся, что они приведут к положительному результату, — заявил Митчелл. — Но если обсуждение не продвинется, то сохранится текущее положение дел».

Ранее Bloomberg сообщил, что Apple угрожает заблокировать будущие обновления WeChat, если Tencent не будет соблюдать правила App Store. Суть конфликта заключается в том, что Apple стремится обеспечить соблюдение своих правил и получать комиссию со всех транзакций, совершаемых в приложениях, распространяемых через App Store. Tencent, в свою очередь, ищет пути оптимизации расходов и сохранения текущей бизнес-модели для своего мессенджера, который является одной из самых популярных коммуникационных систем в Китае.

Этот спор является очередным эпизодом в продолжающейся борьбе между Apple и разработчиками приложений, касающейся комиссий App Store. Ранее Apple столкнулась с аналогичными претензиями со стороны Epic Games и других компаний.