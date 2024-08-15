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Foxconn пообещала поставить первую партию серверов на основе ускорителей Nvidia GB200 в следующем квартале

На фоне многочисленных слухов о задержке поставок ускорителей вычислений Nvidia поколения Blackwell слова представителей Foxconn на отчётном мероприятии были призваны успокоить заинтересованных участников рынка. Этот контрактный производитель пообещал начать поставку серверных систем на базе ускорителей GB200 в следующем квартале.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Впрочем, речь всё же идёт о небольших партиях, как поясняет Nikkei Asian Review со ссылкой на комментарии представляющего интересы Foxconn Джеймса Ву (James Wu): «Мы по графику разрабатываем и готовимся приступить к производству нового ИИ-сервера Nvidia, который начнёт поставляться в небольших количествах в последнем квартале 2024 года, а в первом квартале следующего года объёмы производства будут увеличены». Как добавил представитель компании, динамическое изменение графика поставок является нормой, когда спецификации и технологии нового продукта существенно обновляются. Вне зависимости от возможного изменения графика поставок, Foxconn будет первым поставщиком первой партии серверов на основе GB200, как резюмировал Джеймс Ву.

Поскольку эти серверы будут поставляться в небольших количествах в текущем году, они могут и не оказать серьёзного влияния на выручку Foxconn, но спрос на решения на основе H100 и H200 достаточно предсказуем, а потому у компании будет возможность достичь поставленных целей по росту выручки как последовательно, так и год к году по итогам второй половины текущего года.

Уже сейчас ИИ-серверы формируют 40 % выручки серверного бизнеса Foxconn, а сама компания контролирует такую же долю мирового рынка ИИ-серверов. В скором времени по своим оборотам этот бизнес станет очередным источником потенциальной выручки, измеряемой в триллионах долларов.

Foxconn является главным контрактным производителем серверных систем NVL72, основанных на 72 ускорителях GB200. Такой кластер способен в 30 раз превосходить по быстродействию аналогичную систему на базе H100. Прошлый квартал компания завершила ростом чистой прибыли на 6 % до $1,1 млрд, а норма прибыли осталась на уровне аналогичного периода прошлого года (6,42 %). В текущем квартале Foxconn рассчитывает на увеличение выручки в серверном сегменте на 15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Клиентский сегмент сохранит выручку на уровне аналогичного квартала прошлого года.

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Рубрики: Новости Hardware, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, видеокарты, разработка и производство электроники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: foxconn, nvidia, blackwell, gb200
foxconn, nvidia, blackwell, gb200
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