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Американские ретейлеры раскрыли дату релиза Kingdom Come: Deliverance 2 — Warhorse подтвердила перенос игры на 2025 год

Средневековый ролевой экшен с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 должен выйти в 2024 году, однако новый проект Deep Silver и разработчиков из чешской Warhorse Studios стал очередной жертвой переноса.

Источник изображения: Warhorse Studios

Источник изображения: Warhorse Studios

Как подметил блогер Wario64, на сайтах американских интернет-магазинов Best Buy и Walmart неожиданно и почти одновременно появилась возможная дата выхода Kingdom Come: Deliverance 2.

По данным ретейлеров, Kingdom Come: Deliverance 2 поступит в продажу лишь 11 февраля 2025 года, то есть на неделю раньше перенесённой недавно фэнтезийной ролевой игры Avowed от Obsidian Entertainment.

Вслед за утечкой Warhorse Studios официально подтвердила, что Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет лишь 11 февраля 2025 года. Разработчики не успели подготовить игру в срок и нуждаются в дополнительном времени.

Источники изображения: Walmart и Best Buy

Источники изображения: Walmart и Best Buy

Вполне возможно, анонс переноса готовили для gamescom 2024. Deep Silver и Warhorse Studios собираются привезти Kingdom Come: Deliverance на немецкую выставку, где с 21 по 25 августа будет доступна публичная демоверсия.

Кроме того, геймплейный трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 покажут на Opening Night Live (20 августа в 21:00 по Москве), а 21 августа разработчики проведут демонстрацию игры длительностью более 20 минут.

Kingdom Come: Deliverance 2 создаётся для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают открытый мир вдвое крупнее, чем в первой игре, достоверную боевую систему, пять часов роликов, графику на CryEngine и перевод на русский.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: kingdom come: deliverance 2, warhorse studios, deep silver, ролевой экшен
kingdom come: deliverance 2, warhorse studios, deep silver, ролевой экшен
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