Сбой электроснабжения грозит производителю памяти Nanya потерями в сумме до $15,5 млн

Вызванный стихийным бедствием сбой электроснабжения на севере Тайваня в первой половине этой недели повлиял на работу местного предприятия Nanya Technology по выпуску микросхем памяти. К полноценной работе предприятие сможет вернуться в течение двух или трёх дней, предполагаемый ущерб от инцидента оценивается в сумму от $9,3 до $15,5 млн.

Об этом сообщило тайваньское издание TechNews со ссылкой на заявления представителей Nanya Technology, которые были сделаны к вечеру среды. Сбой в электроснабжении привёл к остановке работы некоторого оборудования на двадцать минут, но никто из сотрудников не пострадал. Полная оценка ущерба займёт ещё какое-то время, но сейчас Nanya предполагает, что он составил от $9,3 до $15,5 млн. Резервными источниками электропитания оснащены не все производственные линии Nanya, подобную защиту имеют только самые ответственные участки.

Предприятие Micron Technology, которое расположено в этом же районе острова, от инцидента с нарушением электроснабжения не пострадало. Этот производитель сообщил только о кратковременной просадке напряжения на данном предприятии, работа оборудования в результате не останавливалась.