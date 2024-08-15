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Lenovo увеличила выручку по итогам квартала на 20 % благодаря ИИ и восстановлению рынка ПК

Последовавшие за активной фазой пандемии два года не характеризовались высоким спросом на новые ПК, поэтому для Lenovo сохранение положительной динамики выручки по итогам уже третьего квартала подряд определённо служит хорошим знаком. Выручка компании в прошлом квартале выросла на 20 % до $15,4 млрд и превзошла ожидания аналитиков сразу на $1,3 млрд.

Источник изображения: Lenovo

Источник изображения: Lenovo

Генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин (Yang Yuanqing) связал хорошее начало фискального года с чёткой рыночной стратегией и последовательной её реализацией, хорошей операционной дисциплиной компании и постоянными инновациями, а также преимуществами компании с точки зрения глобализации. Недавно в календаре Lenovo завершился первый квартал фискального года, во всех сферах деятельности компания завершила его с прибылью. Чистая прибыль выросла в годовом сравнении на 65 % до $315 млн.

Направление «умных» устройств продемонстрировало двухзначный рост выручки Lenovo до $11,4 млрд. В сегменте ПК доля компании на мировом рынке достигла 23 % и позволяет ей считаться крупнейшим производителем в мире. В сегменте смартфонов и планшетов выручка Lenovo в годовом сравнении выросла на 30 % в обоих случаях. Особое внимание уделяется выпуску новых моделей ПК с функцией локального ускорения операций, связанных с работой систем искусственного интеллекта. В сентябре и октябре ожидается анонс дополнительных моделей ПК с такими возможностями. По прогнозам руководства Lenovo, к 2027 году такие ПК будут формировать более 50 % первичного рынка. В Китае соответствующие модели ПК уже пользуются высокой популярностью, поскольку Lenovo локализует их с учётом требований местного рынка.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, ноутбуки и нетбуки, финансовые новости и аналитика,
Теги: lenovo, ии-пк, ии, финансы, аналитика
lenovo, ии-пк, ии, финансы, аналитика
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