США добились экстрадиции основателя Megaupload: он сколотил состояние на «цифровом пиратстве»

Немецко-финский предприниматель Ким Шмитц (Kim Schmitz), известный также как Ким Дотком (Kim Dotcom), основатель файлообменного сайта Megaupload, будет экстрадирован в США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра юстиции Новой Зеландии. В США ему предъявлены обвинения в нарушении авторских прав, вымогательстве и отмывании денег.

Министр юстиции Пол Голдсмит (Paul Goldsmith) подписал постановление об экстрадиции Доткома. «Я тщательно рассмотрел всю информацию и решил, что г-н Дотком должен быть передан США для предания суду», — указал он в заявлении для прессы.

Как утверждают правоохранительные органы США, Дотком и трое других топ-менджеров Megaupload нанесли киностудиям и звукозаписывающим компаниям ущерб более чем в $500 млн, поощряя платных пользователей делиться контентом, защищённым авторским правом, получив от этой деятельности более $175 млн дохода.

Дотком был арестован в 2012 году властями Новой Зеландии вместе с директором по маркетингу компании Финном Батато (Finn Batato), главным техническим директором и соучредителем Матиасом Ортманном (Mathias Ortmann), оба из Германии, и топ-менеджером Брамом ван дер Колком (Bram van der Kolk) из Нидерландов. Ортманн и Брам ван дер Колк заключили со следствием сделки о признании вины, благодаря чему избежали экстрадиции, но были приговорены в 2023 году к тюремному заключению в Новой Зеландии. Батато умер в 2022 году. Дотком заявил, что у него есть идеи, как избежать экстрадиции, но не стал раскрывать их сути.