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Microsoft перестанет досаждать пользователям Windows 10 призывами обновиться, но ненадолго

Многие пользователи Windows 10 в последние месяцы жаловались на всплывающие экраны с призывом переходить на Windows 11. Они появляются независимо от того, поддерживает ли компьютер новую систему, то есть побуждают купить новый ПК только ради новой ОС. Теперь Microsoft решила отказаться от этой практики, но не навсегда.

Источник изображения: Windows / unsplash.com

Источник изображения: Windows / unsplash.com

Microsoft внесла некоторые коррективы в механизм показа пользователям экранов с предложением обновляться до Windows 11. Эта кампания, видимо, не возымела должного эффекта на пользователей, поэтому софтверный гигант учёл отзывы пользователей и опубликовал следующее сообщение: «Чтобы откликнуться на отзывы наших пользователей, эти приглашения больше не будут показываться с ежемесячным обновлением от апреля 2024 года. Новыми планами мы поделимся в ближайшие месяцы».

С одной стороны, обещание компании стать менее назойливой можно только приветствовать. Похоже, что пользователи Windows 10 выиграли последнюю битву, но последняя фраза в заявлении указывает, что победа в войне всё-таки останется за Microsoft. С прекращением поддержки Windows 10 в октябре 2025 года эти надоедливые экраны, вероятно, вернутся и будут показываться ещё чаще. Те же, кто решит продолжить работу с устаревшей системой с прекращением официальной поддержки, смогут воспользоваться, например, услугами стороннего разработчика 0patch, который готов оказывать её в неофициальном порядке ещё пять лет при оплате подписки.

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: microsoft, windows, реклама
microsoft, windows, реклама
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