Amazon разрешили испытать доставку товаров беспилотниками в Великобритании

Amazon получила в Великобритании разрешение на испытания беспилотных летательных аппаратов за пределами прямой видимости под управлением диспетчера. В перспективе это позволит компании использовать дроны для доставки товаров на дом.

Американский гигант электронной коммерции вошёл в число шести компаний, принимающих участие в испытаниях, проводимых Управлением гражданской авиации (CAA) Великобритании. В программе также участвуют проекты, посвящённые инспектированию морских ветряных электростанций, управлению движением воздушных судов, охране порядка и доставке медицинских принадлежностей экстренного назначения. Один из проектов будет реализовываться в аэропорту Киркуолл (Kirkwall) на Оркнейских островах близ шотландского побережья — его целью станет безопасная совместная работа БПЛА и традиционных воздушных судов.

Во всех случаях будут отрабатываться передовые технологии для навигации и обнаружения других воздушных объектов в контролируемой среде. Итоги программы помогут в разработке правил для широкого использования дронов. В рамках испытаний станут собираться ключевые данные по безопасности — например, способность дронов обнаруживать другие воздушные суда и уклоняться от них, а также отрабатываться технологии электронных сигналов, которые БПЛА станут посылать, чтобы быть видимыми и общаться с системами управления воздушным движением.

В прошлом году Amazon заявила о намерении запустить доставку товаров дронами в Великобритании и Италии до конца 2024 года. Сейчас такие услуги компания оказывает в американских Локфорде (шт. Калифорния) и Колледж-Стейшене (шт. Техас). С тех пор, как Amazon осуществила первую коммерческую доставку, прошло уже восемь лет, а британское подразделение своего подразделения дронов Prime Air она закрыла в 2021 году.