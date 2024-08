Киберпанк, взрывы и Мик Гордон: первый трейлер командного шутера Defect от бывших разработчиков Doom, The Last of Us и Max Payne

Техасская студия Emptyvessel, созданная выходцами из id Software, Naughty Dog, Gearbox Software и других крупных студий, анонсировала свою первую игру — киберпанковый командный шутер Defect на Unreal Engine 5.

События Defect разворачиваются в антиутопическом будущем в последнем городе на Земле, управляемом Системой (The System) — «авторитарным ИИ с нечеловеческой логикой». На улицах происходят столкновения полиции и преступных группировок. Разработчики описывают игру как «шутер с погружением».

Игра поддерживает мультиплеерный PvP-режим и кооператив. В сражениях участвуют четыре команды по четыре человека в каждой. Среди фракций заявлены полицейские силы Системы, продажные копы (Rogue Police) и несколько борющихся за власть банд. В каждом матче придётся выполнить несколько целей (контрабанда оружия, убийства, арест подозреваемых). Заявлены «самый современный арсенал» и случайные предметы, способные изменить ход битвы.

В рекомендуемых системных требованиях указаны процессор уровня Intel Core i7-9700K с тактовой частотой 3,6 ГГц и AMD Ryzen 7 2700X, видеокарта не хуже Nvidia GeForce RTX 3070 с 8 Гбайт памяти, 16 Гбайт ОЗУ и SSD.

В коллектив Emptyvessel, заявивший о себе в марте этого года, входят ветераны индустрии:

директор по разработке Эммануэль Палалик (Emanuel Palalic), создававший контент для Doom и Killing Floor 3;

генеральный менеджер Гарретт Янг (Garrett Young) — занимал руководящие позиции в Microsoft, Activision, Disney и id Software, помог перезапустить Doom, Quake и Rage, участвовал в создании Forza Motorsport;

старший директор по дизайну Кевин Пауэлл (Kevin Powell) — ведущий разработчик боевых механик и геймплейных систем Borderlands, Smite и Tribes;

директор по анимации Рико Флорес (Rico Flores) — аниматор Uncharted и Anthem;

дизайнер персонажей Колин Томас (Colin Thomas), приложивший руку к Uncharted, The Last of Us и Resistance;

директор по дизайну Дэн Модич (Dan Moditch), послужной список которого включает Doom, Call of Duty и Medal of Honor;

художественный директор Алекс Палма (Alex Palma) — работал над Doom (2016), Doom Eternal и Killing Floor 3;

Джейк Гордон (Jake Gordon) — технический художник и аниматор Tomb Raider, Batman, Rockband, Fable и Max Payne;

технический директор Вэй Нин (Wei Ning) из новозеландской Weta Digital, специализирующейся на визуальных эффектах для киностудий, также трудившийся над фильмом «Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049).

Советником команды выступает Райли Расселл (Riley Russell), бывший старший вице-президент Sony Interactive Entertainment и текущий исполнительный вице-президент лос-анджелесского подразделения Kojima Productions. Кроме того, с коллективом сотрудничает знаменитый композитор Мик Гордон (Mick Gordon), написавший музыку для Doom (2016), Doom Eternal, Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein II: The New Colossus и Atomic Heart.

Ролик получил положительные отзывы игроков — они отметили сходство с Cyberpunk 2077, Doom (2016) и фильмом «Судья Дредд 3D» (Dredd) 2012 года, а также с восторгом отреагировали на новость о саундтреке от Мика Гордона.

Defect

Defect выйдет на ПК (Steam). Сроки релиза не уточняются. Заявлен только английский язык.