Сегодня 15 августа 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер Киберпанк, взрывы и Мик Гордон: первый т...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Киберпанк, взрывы и Мик Гордон: первый трейлер командного шутера Defect от бывших разработчиков Doom, The Last of Us и Max Payne

Техасская студия Emptyvessel, созданная выходцами из id Software, Naughty Dog, Gearbox Software и других крупных студий, анонсировала свою первую игру — киберпанковый командный шутер Defect на Unreal Engine 5.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

События Defect разворачиваются в антиутопическом будущем в последнем городе на Земле, управляемом Системой (The System) — «авторитарным ИИ с нечеловеческой логикой». На улицах происходят столкновения полиции и преступных группировок. Разработчики описывают игру как «шутер с погружением».

Игра поддерживает мультиплеерный PvP-режим и кооператив. В сражениях участвуют четыре команды по четыре человека в каждой. Среди фракций заявлены полицейские силы Системы, продажные копы (Rogue Police) и несколько борющихся за власть банд. В каждом матче придётся выполнить несколько целей (контрабанда оружия, убийства, арест подозреваемых). Заявлены «самый современный арсенал» и случайные предметы, способные изменить ход битвы.

В рекомендуемых системных требованиях указаны процессор уровня Intel Core i7-9700K с тактовой частотой 3,6 ГГц и AMD Ryzen 7 2700X, видеокарта не хуже Nvidia GeForce RTX 3070 с 8 Гбайт памяти, 16 Гбайт ОЗУ и SSD.

В коллектив Emptyvessel, заявивший о себе в марте этого года, входят ветераны индустрии:

  • директор по разработке Эммануэль Палалик (Emanuel Palalic), создававший контент для Doom и Killing Floor 3;
  • генеральный менеджер Гарретт Янг (Garrett Young) — занимал руководящие позиции в Microsoft, Activision, Disney и id Software, помог перезапустить Doom, Quake и Rage, участвовал в создании Forza Motorsport;
  • старший директор по дизайну Кевин Пауэлл (Kevin Powell) — ведущий разработчик боевых механик и геймплейных систем Borderlands, Smite и Tribes;
  • директор по анимации Рико Флорес (Rico Flores) — аниматор Uncharted и Anthem;
  • дизайнер персонажей Колин Томас (Colin Thomas), приложивший руку к Uncharted, The Last of Us и Resistance;
  • директор по дизайну Дэн Модич (Dan Moditch), послужной список которого включает Doom, Call of Duty и Medal of Honor;
  • художественный директор Алекс Палма (Alex Palma) — работал над Doom (2016), Doom Eternal и Killing Floor 3;
  • Джейк Гордон (Jake Gordon) — технический художник и аниматор Tomb Raider, Batman, Rockband, Fable и Max Payne;
  • технический директор Вэй Нин (Wei Ning) из новозеландской Weta Digital, специализирующейся на визуальных эффектах для киностудий, также трудившийся над фильмом «Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049).

Советником команды выступает Райли Расселл (Riley Russell), бывший старший вице-президент Sony Interactive Entertainment и текущий исполнительный вице-президент лос-анджелесского подразделения Kojima Productions. Кроме того, с коллективом сотрудничает знаменитый композитор Мик Гордон (Mick Gordon), написавший музыку для Doom (2016), Doom Eternal, Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein II: The New Colossus и Atomic Heart.

Ролик получил положительные отзывы игроков — они отметили сходство с Cyberpunk 2077, Doom (2016) и фильмом «Судья Дредд 3D» (Dredd) 2012 года, а также с восторгом отреагировали на новость о саундтреке от Мика Гордона.

Defect
Смотреть все изображения (6)
Смотреть все
изображения (6)

Defect выйдет на ПК (Steam). Сроки релиза не уточняются. Заявлен только английский язык.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Ролевой шутер Witchfire от бывших разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро ворвётся в ранний доступ Steam
Анонсирован олдскульный шутер Gravelord в духе Quake и Duke Nukem про вставшего на путь мести гробовщика
«Лучше любой современной игры»: моддер добавил в Doom 2 трассировку пути, преобразив легендарный шутер до неузнаваемости
Второй сезон «Аркейн» стартовал раньше времени — в открытый доступ попали пять полных эпизодов
Звезда «Ведьмака 3» подтвердил появление Геральта в The Witcher 4, но есть нюанс
«Безжизненный, несмешной и визуально отталкивающий»: первые зрители разгромили фильм «Бордерлендс»
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер,
Теги: defect, emptyvessel, шутер
defect, emptyvessel, шутер
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору игрового монитора в 2024 году: всё дело в скорости! 36
Обзор видеокарты Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC: матч-реванш 13
Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Samsung Odyssey OLED G6 G60SD: движение в верном направлении? 7
Minds Beneath Us — разум в чужом теле. Рецензия 7

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После замедления YouTube провайдеры зафиксировали 20%-ный скачок трафика
«Атмосфера просто зашкаливает»: новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl привёл фанатов в восторг
Марсоход NASA Perseverance выполнит сложный трюк — он полезет на берег доисторического озера
Китайский ИИ-пузырь сдувается: за последние 600 дней в стране закрылись 80 тысяч ИИ-стартапов
Copilot в Microsoft Edge научился обрабатывать PDF-файлы, и это может стать причиной утечки данных
Создатели Inkulinati анонсировали симулятор скриптория Scriptorium: Master of Manuscripts со свободой творчества и средневековыми мемами 3 мин.
Инсайдер: Microsoft не перенесёт Indiana Jones and the Great Circle на 2025 год и совсем скоро объявит дату выхода 2 ч.
Россияне стали проводить за мобильными играми на 85 % больше времени 3 ч.
BioWare подтвердила дату выхода Dragon Age: The Veilguard — новый трейлер, возвращение Морриган и системные требования 3 ч.
Rutube предложил владельцам каналов на YouTube автоматически перенести видео на свою платформу 4 ч.
Киберпанк, взрывы и Мик Гордон: первый трейлер командного шутера Defect от бывших разработчиков Doom, The Last of Us и Max Payne 4 ч.
ИИ-ответы в поисковой выдаче Google обрушили посещаемость множества сайтов 4 ч.
Microsoft перестанет досаждать пользователям Windows 10 призывами обновиться, но ненадолго 5 ч.
США добились экстрадиции основателя Megaupload: он сколотил состояние на «цифровом пиратстве» 5 ч.
Тень Batman: Arkham, побег от полицейских и мини-игры: больше 10 минут геймплея Replaced 5 ч.
В Windows 11 нашёлся баг с правами пользователя, который замедляет Ryzen 9000 в играх 22 мин.
Supermicro впервые арендовала дата-центр за $600 млн и тут же сдала мощности в субаренду ИИ-облаку Lambda 45 мин.
Cooler Master будет использовать процессоры Ryzen 7 9700X наряду с Raptor Lake в своих гигантских кроссовках 2 ч.
«Ситилинк» послушался ФАС и снизил цены на 160 товаров: компьютеры, мониторы, периферию и проч. 4 ч.
Corsair представила серию СЖО iCue Link Titan RX RGB со сменными крышками помпы 4 ч.
Начались мировые продажи Ryzen 9 9900X стоимостью $500 и Ryzen 9 9950X стоимостью $650 5 ч.
Amazon разрешили испытать доставку товаров беспилотниками в Великобритании 5 ч.
Nvidia выпустила профессиональную однослотовую видеокарту RTX 2000E ADA с 16 Гбайт памяти 5 ч.
Equinix установил водородные модули питания GeoPura в дублинском ЦОД 6 ч.
SpaceX запустит в космос первый защищённый ИИ-ускоритель Nvidia, чтобы посмотреть, что с ним будет 7 ч.