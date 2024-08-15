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Rutube предложил владельцам каналов на YouTube автоматически перенести видео на свою платформу

В начале августа российский видеохостинг Rutube вошёл в тройку лидеров по числу установок среди бесплатных приложений в магазинах App Store и Google Play. Взрывной рост популярности российских видеосервисов начался в августе после замедления работы YouTube. Сегодня пресс-служба «Газпром-медиа холдинга» сообщила о появлении в Rutube функции автоматического переноса контента с американского видеохостинга. За один раз можно перенести до 2000 видео размером не более 25 Гбайт.

Источник изображения: Rutube

Источник изображения: Rutube

О замедлении работы YouTube в конце июля объявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. 8 августа YouTube практически перестал открываться в России. Позже доступ к сайту был восстановлен, но видео в высоком качестве по-прежнему не доступно. Основными альтернативными платформами для просмотра видео стали Rutube и «VK Видео».

Сегодня российский видеохостинг Rutube решил закрепить успех — в разделе «Настройка канала» появилась функция переноса контента из YouTube. «Для этого автору необходимо подтвердить факт владения каналом: в описание канала на YouTube добавить уникальный проверочный код, указать идентификатор канала и выбрать количество роликов, которое нужно перенести», — сообщила пресс-служба «Газпром-медиа холдинга», в который входит Rutube.

Для корректного переноса видео его размер не должен превышать 25 Гбайт, а длительность — пять часов. Единовременно можно перенести не более 2000 видео. Процесс переноса зависит от количества и размера роликов и может занять от нескольких часов до пяти дней. Качество материала останется без изменений. В пресс-релизе также заявлено сохранение основных атрибутов видео — названия, описания, обложки и даты публикации.

При необходимости в переносе большего количества роликов пресс-релиз рекомендует обращаться в техническую поддержку. Также сообщается, что «перед публикацией в общем списке на аккаунте автора все ролики пройдут обязательную модерацию».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, ПО для мобильных устройств,
Теги: rutube, рост, youtube, перенос
rutube, рост, youtube, перенос
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