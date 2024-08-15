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«Ситилинк» послушался ФАС и снизил цены на 160 товаров: компьютеры, мониторы, периферию и проч.

Сеть розничных магазинов электроники «Ситилинк» первой среди российских ретейлеров снизила цены на десятки категорий товаров по предложению Федеральной антимонопольной службы. В среднем цены снизились на 7 %, а сама акция продлится до 22 сентября, но позднее её могут продлить на более длительный период.

Источник изображения: fas.gov.ru

Источник изображения: fas.gov.ru

В общей сложности снижение стоимости касается 160 позиций в 60 категориях из ассортимента ретейлера. В список вошли техника, электроника, канцелярские принадлежности и офисная мебель. К примеру, средняя стоимость принтеров и МФУ снизилась до 27 %, планшетов — до 20 %, ноутбуков — до 19 %, компьютерных столов — до 24 %, офисных кресел — до 23 %. Полный список отваров, на которые снизилась цена, опубликован на официальном сайте «Ситилинк».

«Как крупный игрок на рынке и эксперт в технике, мы понимаем, насколько важно повышать доступность электронных устройств для образовательного процесса. Именно поэтому мы приняли решение о снижении цен на ряд товаров по предложению Федеральной антимонопольной службы. Мы стремимся обеспечить равные возможности для всех учащихся и надеемся, что это поможет им в учёбе», — прокомментировал данный вопрос генеральный менеджер компании «Ситилинк» Александр Лозовский.

Напомним, в прошлом году «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо» и «ДНС» фиксировали розничные цены на отдельные позиции товаров, что помогло предотвратить рост стоимости бытовой техники и электроники. В ФАС считают, что такая практика в текущем году также окажет положительное влияние на рынок и поможет повысить уровень доступности востребованных товаров.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, манипуляторы, устройства ввода графики, ноутбуки и нетбуки, принтеры, принт-серверы, сканеры, копиры, МФУ, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: ситилинк, электроника, россия
ситилинк, электроника, россия
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