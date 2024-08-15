Сегодня 15 августа 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Игры для Android Россияне стали проводить за мобильными и...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Россияне стали проводить за мобильными играми на 85 % больше времени

В этом году россияне стали проводить за играми для смартфонов ежемесячно более 11 часов, что на 85 % больше аналогичного показателя 2023-го. К такому выводу пришли аналитики телекоммуникационной компании Yota, которые изучили обезличенный трафик абонентов в топ-20 самых популярных мобильных развлечений.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Согласно результатам исследования Yota, в среднем в 2024 году пользователь мобильных онлайн-игр тратил на них 11 часов 30 минут в месяц (годом ранее этот показатель составлял 6 часов 10 минут). Отмечается рост количества пользователей игровых приложений. С начала года аудитория популярных игр выросла в июле на 28 %, а в сравнении с прошлым июлем — на 53 %.

По объёму потраченного интернет-трафика за первые шесть месяцев 2024 года лидировала Mobile Legends, которая годом ранее занимала третье место рейтинга. Следом за ней идут Roblox, Minecraft, Call of Duty и Gardenscapes. На долю россиян в возрасте 36 45 лет приходится 34 % совокупного игрового мобильного трафика. Доля трафика пользователей в возрасте 26 35 лет составляет 28 %, а россиян в возрасте 46 55 лет — 17 %. Доля мужчин от общего числа пользователей равна 52 %, а их траты в мобильных играх составляют 54 % от общего объёма средств.

В компании отметили тенденцию к росту рынка мобильных игр в России, чему способствует увеличение количества пользователей. По данным Yota, в нынешнем году больше всего интернет-трафика на мобильные игры тратили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Читы и Новосибирска.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
«Ситилинк» послушался ФАС и снизил цены на 160 товаров: компьютеры, мониторы, периферию и проч.
Аудитория RuTube ежедневно пополняется полумиллионом новых пользователей
Импортёры электроники предсказали подорожание ноутбуков на 10 % уже к осени
Звезда «Ведьмака 3» подтвердил появление Геральта в The Witcher 4, но есть нюанс
Valve нашла способ борьбы с бесполезными обзорами в Steam
Секретный шутер Deadlock уже привлёк десятки тысяч игроков в Steam, хотя Valve его даже не анонсировала
Рубрики: Новости Software, игры, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, Игры для Android, Игры для iOS,
Теги: мобильные игры, россия, yota
мобильные игры, россия, yota
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору игрового монитора в 2024 году: всё дело в скорости! 36
Обзор видеокарты Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC: матч-реванш 13
Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Samsung Odyssey OLED G6 G60SD: движение в верном направлении? 7
Minds Beneath Us — разум в чужом теле. Рецензия 7

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После замедления YouTube провайдеры зафиксировали 20%-ный скачок трафика
«Атмосфера просто зашкаливает»: новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl привёл фанатов в восторг
Марсоход NASA Perseverance выполнит сложный трюк — он полезет на берег доисторического озера
Китайский ИИ-пузырь сдувается: за последние 600 дней в стране закрылись 80 тысяч ИИ-стартапов
Copilot в Microsoft Edge научился обрабатывать PDF-файлы, и это может стать причиной утечки данных
Создатели Inkulinati анонсировали симулятор скриптория Scriptorium: Master of Manuscripts со свободой творчества и средневековыми мемами 3 мин.
Инсайдер: Microsoft не перенесёт Indiana Jones and the Great Circle на 2025 год и совсем скоро объявит дату выхода 2 ч.
Россияне стали проводить за мобильными играми на 85 % больше времени 3 ч.
BioWare подтвердила дату выхода Dragon Age: The Veilguard — новый трейлер, возвращение Морриган и системные требования 3 ч.
Rutube предложил владельцам каналов на YouTube автоматически перенести видео на свою платформу 4 ч.
Киберпанк, взрывы и Мик Гордон: первый трейлер командного шутера Defect от бывших разработчиков Doom, The Last of Us и Max Payne 4 ч.
ИИ-ответы в поисковой выдаче Google обрушили посещаемость множества сайтов 4 ч.
Microsoft перестанет досаждать пользователям Windows 10 призывами обновиться, но ненадолго 5 ч.
США добились экстрадиции основателя Megaupload: он сколотил состояние на «цифровом пиратстве» 5 ч.
Тень Batman: Arkham, побег от полицейских и мини-игры: больше 10 минут геймплея Replaced 5 ч.
В Windows 11 нашёлся баг с правами пользователя, который замедляет Ryzen 9000 в играх 22 мин.
Supermicro впервые арендовала дата-центр за $600 млн и тут же сдала мощности в субаренду ИИ-облаку Lambda 45 мин.
Cooler Master будет использовать процессоры Ryzen 7 9700X наряду с Raptor Lake в своих гигантских кроссовках 2 ч.
«Ситилинк» послушался ФАС и снизил цены на 160 товаров: компьютеры, мониторы, периферию и проч. 4 ч.
Corsair представила серию СЖО iCue Link Titan RX RGB со сменными крышками помпы 4 ч.
Начались мировые продажи Ryzen 9 9900X стоимостью $500 и Ryzen 9 9950X стоимостью $650 5 ч.
Amazon разрешили испытать доставку товаров беспилотниками в Великобритании 5 ч.
Nvidia выпустила профессиональную однослотовую видеокарту RTX 2000E ADA с 16 Гбайт памяти 5 ч.
Equinix установил водородные модули питания GeoPura в дублинском ЦОД 6 ч.
SpaceX запустит в космос первый защищённый ИИ-ускоритель Nvidia, чтобы посмотреть, что с ним будет 7 ч.