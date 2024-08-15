Россияне стали проводить за мобильными играми на 85 % больше времени

В этом году россияне стали проводить за играми для смартфонов ежемесячно более 11 часов, что на 85 % больше аналогичного показателя 2023-го. К такому выводу пришли аналитики телекоммуникационной компании Yota, которые изучили обезличенный трафик абонентов в топ-20 самых популярных мобильных развлечений.

Согласно результатам исследования Yota, в среднем в 2024 году пользователь мобильных онлайн-игр тратил на них 11 часов 30 минут в месяц (годом ранее этот показатель составлял 6 часов 10 минут). Отмечается рост количества пользователей игровых приложений. С начала года аудитория популярных игр выросла в июле на 28 %, а в сравнении с прошлым июлем — на 53 %.

По объёму потраченного интернет-трафика за первые шесть месяцев 2024 года лидировала Mobile Legends, которая годом ранее занимала третье место рейтинга. Следом за ней идут Roblox, Minecraft, Call of Duty и Gardenscapes. На долю россиян в возрасте 36 −45 лет приходится 34 % совокупного игрового мобильного трафика. Доля трафика пользователей в возрасте 26 −35 лет составляет 28 %, а россиян в возрасте 46 −55 лет — 17 %. Доля мужчин от общего числа пользователей равна 52 %, а их траты в мобильных играх составляют 54 % от общего объёма средств.

В компании отметили тенденцию к росту рынка мобильных игр в России, чему способствует увеличение количества пользователей. По данным Yota, в нынешнем году больше всего интернет-трафика на мобильные игры тратили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Читы и Новосибирска.