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Cooler Master будет использовать процессоры Ryzen 7 9700X наряду с Raptor Lake в своих гигантских кроссовках

Компания Cooler Master объявила о коллаборации с AMD по вопросу использования её новейших процессоров Ryzen 9000 в составе кастомных сборных настольных ПК Cooler Master Sneaker X в форме гигантского кроссовка, а также Ncore 1 Pro и MasterBox 6 Pro с более классическим внешним видом.

Источник изображений: Cooler Master

Источник изображений: Cooler Master

В составе системы Sneaker X будет предлагаться 8-ядерный и 16-поточный Ryzen 7 9700X с диапазоном частот от 3,8 до 5,5 ГГц, оснащённый 32 Мбайт кеш-памяти L3 и имеющий TDP 65 Вт.

Доступная сейчас в продаже сборка ПК Sneaker X работает в максимальной конфигурации предлагается на базе Intel Core i7-13700K, в сочетании с видеокартой GeForce RTX 4070 Ti. На сайте Cooler Master она выставлена за $3239,99, однако её также можно найти на торговой площадке Amazon за $2968. Также система оснащена 32 Гбайт оперативной памяти DDR5 и твердотельным NVMe-накопителем объёмом 2 Тбайт. В продаже также есть более доступные конфигурации системы стоимостью от $1699,99 (с Core i5-14400 и GeForce RTX 4060).

В составе ПК Ncore 1 Pro будет предлагаться тот же Ryzen 7 9700X, а в составе MasterBox6 Pro компания предложит шестиядерный и 12-поточный Ryzen 5 9600X с частотой от 3,8 до 5,5 ГГц, 32 Мбайт кеш-памяти L3 и TDP 65 Вт.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: cooler master, ryzen 9000, компьютер
cooler master, ryzen 9000, компьютер
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