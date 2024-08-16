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После почти трёх лет молчания Meta✴ наконец прояснила судьбу VR-версии GTA: San Andreas

Когда в октябре 2021 года Meta (тогда Facebook) анонсировала VR-версию культового боевика GTA: San Andreas от Rockstar Games, многие оказались заинтригованы. Долго о проекте ничего слышно не было, но компания наконец прервала молчание.

Источник изображения: Kotaku

Источник изображения: Kotaku

Напомним, на момент анонса GTA: San Andreas VR находилась в разработке уже «много лет» и планировалась к релизу на автономной гарнитуре виртуальной реальности Quest 2. Сроки выхода не назывались.

За прошедшие годы фанаты так устали ждать новостей о VR-версии GTA: San Andreas, что бомбардировали Meta вопросами о будущем проекта, в том числе в комментариях к трейлерам других игр Oculus — вроде фэнтезийного VR-боевика Behemoth.

Ни одного кадра из GTA: San Andreas VR игроки так и не увидели (источник изображения: Oculus)

Ни одного кадра из GTA: San Andreas VR игроки так и не увидели (источник изображения: Oculus)

«GTA: San Andreas заморожена на неопределённый срок, пока мы фокусируемся на других проектах. Ждём возможности поработать с нашими друзьями из Rockstar в будущем», — сообщил аккаунт Meta под новым трейлером Behemoth.

Аналогичное заявление в отношении статуса VR-версии GTA: San Andreas представитель компании сделал и изданию IGN. В Take-Two Interactive (владелец прав на GTA) ситуацию пока не комментировали.

Источник изображения: Oculus

Источник изображения: Oculus

«Взгляните на Лос-Сантос, Сан-Фиерро и Лас-Вентурас по-новому, когда будете знакомиться (повторно или впервые) с одним из самых знаковых открытых миров в играх», — гласил оригинальный анонс VR-версии GTA: San Andreas.

Перенос GTA: San Andreas VR на неопределённый срок пришёлся на непростое время для VR-начинаний Meta: только за последний квартал убытки Reality Labs приблизились к $4,5 млрд. Бюджет подразделения к 2026 году сократят на 20 %.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, 3D-технологии,
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