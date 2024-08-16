«Это такая внесезонная первоапрельская шутка?»: Bethesda раскрыла дату выхода мобильной игры The Elder Scrolls: Castles, и фанаты не рады

До релиза The Elder Scrolls VI ещё далеко, поэтому Bethesda Softworks готовит для фанатов «Древних свитков» другое развлечение — мобильную игру The Elder Scrolls: Castles с привкусом Fallout Shelter.

Напомним, прошлой осенью Bethesda без предупреждения запустила ранний доступ The Elder Scrolls: Castles на Android, а в январе 2024 года устроила «мягкий» запуск проекта в избранных регионах.

Как стало известно, международный релиз The Elder Scrolls: Castles состоится 10 сентября на iOS и Android, где уже открыта предварительная регистрация. Игра будет распространяться по условно-бесплатной модели.

Bethesda называет The Elder Scrolls: Castles духовным наследником Fallout Shelter. Новая игра представляет собой симулятор управления замком и династией в знакомом фанатам «Древних свитков» фэнтезийном мире.

Игрокам в роли правой руки короля/королевы предстоит строить и украшать замок, обучать подданных, отправлять воинов на опасные задания, назначать наследников, принимать ключевые решения для обеспечения процветания королевства.

Пятиминутный ролик Bethesda с геймплеем, деталями и датой выхода The Elder Scrolls: Castles получил на YouTube смешанные отзывы (1,3 тыс. дизлайков на 1 тыс. лайков). Фанаты в комментариях сетуют, что не просили Bethesda о такой игре.

Игроки предвосхищают агрессивную монетизацию и прочие атрибуты F2P-проектов. «Это такая внесезонная первоапрельская шутка?» — задаёт риторический вопрос Absolutemooreon.