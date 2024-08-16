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Власти США выделят Texas Instruments в рамках «Закона о чипах» $4,6 млрд

Правительство США руками Министерства торговли продолжает распределять средства, выделенные на поддержку национальной полупроводниковой промышленности по принятому в прошлом году «Закону о чипах». На нужды компании Texas Instruments, которая собирается потратить до 2029 года $18 млрд на строительство трёх предприятий в США, решено выделить $1,6 млрд субсидий и $3 млрд в форме льготных кредитов.

Источник изображения: Texas Instruments

Источник изображения: Texas Instruments

По данным Министерства торговли США, реализация данных проектов Texas Instruments будет способствовать созданию примерно 2000 рабочих мест на производстве и нескольких тысяч в строительной сфере. В общей сложности компания намеревается потратить на реализацию своих проектов в Юте и Техасе около $40 млрд. Два новых предприятия в Техасе будут введены в строй после 2030 года, если всё пойдёт по плану. Для Министерства торговли США приоритетными будут считаться те проекты, реализация которых завершится до конца текущего десятилетия.

Texas Instruments является одним из старожилов американской полупроводниковой отрасли, у компании одна из самых обширных в мире клиентских баз. Помимо безвозвратных субсидий и льготных кредитов, компания рассчитывает на получение налоговых вычетов в сумме от $6 до $8 млрд. Напомним, что всего «Закон о чипах» в США предусматривал выделение $39 млрд субсидий на строительство предприятий, а также $75 млрд льготных кредитов. Основная часть этих средств уже формально распределена между получателями, их количество перевалило за десять штук. До конца года будут распределены оставшиеся средства. Представители профильного министерства подчеркнули, что предоставление помощи Texas Instruments «позволит обеспечить надёжные поставки выпускаемых локально полупроводниковых компонентов, которые лежат в основе практически всех аспектов современной жизни».

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, комментарии последних событий, разработка и производство электроники,
Теги: texas instruments, закон о чипах, субсидии, производство микросхем
texas instruments, закон о чипах, субсидии, производство микросхем
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