TikTok оспорит обвинения, будто она связана с правительством Китая, в апелляционном суде

ByteDance, владеющая сервисом коротких видео TikTok, обратилась в федеральный апелляционный суд США с исковым заявлением, в котором говорится о необоснованности претензий Министерства юстиции по поводу предполагаемых связей с правительством Китая.

В своём обращении ByteDance призвала отклонить требования министерства о продаже американских активов TikTok под угрозой полной блокировки платформы в США. В заявлении TikTok говорится, что Министерство юстиции допустило несколько ошибок при рассмотрении данного вопроса. В прошлом месяце юристы ведомства заявили, что приложение представляет угрозу национальной безопасности, поскольку даёт возможность китайским властям собирать данные о пользователях сервиса в США и скрытно манипулировать контентом, который им демонстрируется.

На этой неделе представители TikTok в очередной заявили, что механизм рекомендации контента и данные американцев хранятся исключительно на территории США, для чего используется облачная платформа под управлением Oracle. Также отмечается, что решения по модерации контента, демонстрируемого американцам, принимаются в США.

Напомним, 24 апреля американский президент Джозеф Байден (Joseph Biden) подписал указ, в соответствии с которым у ByteDance есть время до 19 января следующего года, чтобы продать американские активы TikTok. Если в установленный период этого сделано не будет, то сервису грозит полная блокировка на территории страны. В Белом доме заявляли, что администрация президента не хочет блокировать TikTok, но при этом из соображений национальной безопасности у сервиса должен смениться владелец.

Устные прения по судебному иску ByteDance будут проведены в апелляционном суде 16 сентября. Таким образом, вопрос о судьбе сервиса будет решаться в последние недели перед предстоящими президентскими выборами, которые пройдут 5 ноября. В июне этого года кандидат в президенты США Дональд Трамп (Donald Trump) присоединился к TikTok и заявил, что никогда не поддержит запрет сервиса в стране. Ещё один кандидат на высший пост в лице действующего вице-президента Камалы Харрис (Kamala Harris) также присоединилась к сообществу пользователей TikTok в июле, чтобы использовать соцсеть в своей предвыборной кампании.