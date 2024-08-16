Пользователи потратили $3,8 млрд на мобильные развлечения в первом квартале 2024 года

Мобильные развлекательные приложения продолжают приносить хороший доход как издателям, так и магазинам цифрового контента. Компания Appfigures провела новое исследование рынка, по итогам которого был опубликован отчёт Streaming App Report, в котором сказано, что суммарно потребители по всему миру потратили в первом квартале этого года $3,8 млрд на мобильные развлекательные приложения.

При этом $2,1 млрд от общей суммы приходится на стриминговые приложения, а ещё $0,9 млрд пользователи потратили в процессе взаимодействия с сервисами коротких видео, такими как TikTok. Расходы на стриминговые сервисы в отчётном периоде выросли на 383 % по сравнению с первым кварталом 2019 года — последним сопоставимым трёхмесячным отрезком перед пандемией коронавируса, которая способствовала уверенному росту рынка мобильных приложений.

Доход музыкальных стриминговых приложений за тот же период вырос на 191 %, тогда как доход сервисов коротких видео подскочил на 1500 %. В Appfigures столь внушительный рост сервисов коротких видео связывают прежде всего с большим количеством пользователей, которые тратят средства на вознаграждение стримеров в TikTok.

Данные Appfigures касаются только мобильных платежей и не охватывают доход, который разработчики приложений получают от пользователей, подписавшихся на какую-либо услугу на своём смарт-ТВ или в интернете. Это особенно заметно на примере Netflix, которая давно прилагает усилия, чтобы избежать оплаты услуг магазинов цифрового контента.

Несколько лет назад компания постепенно закрыла возможность оформления платной подписки в своём приложении для iOS, а недавно начала уведомлять клиентов, которые всё ещё оплачивают подписку Netflix через App Store, что им придётся делать это другими способами. Эта деятельность не прошла даром, и в первом квартале этого года Netflix принесла App Store всего $67 млн дохода. Это вдвое меньше, чем принёс за тот же период сервис аниме Crunchyroll. И это несмотря на то, что Netflix был самым скачиваемым приложением в App Store в первом квартале.