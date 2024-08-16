Сегодня 16 августа 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Игры для Android Epic Games Store запущен на мобильных ус...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Epic Games Store запущен на мобильных устройствах, а Fortnite вернулась на iOS и Android

Компания Epic Games официально запустила свой магазин игровых приложений Epic Games Store на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. По сообщению IGN, приложение уже доступно для скачивания пользователям Android, а также владельцам iPhone в Европейском союзе.

Источник изображения: Epic Games

Источник изображения: Epic Games

В пресс-релизе Epic Games уточнила, что магазин можно скачать на устройства Android по всему миру, а владельцы iPhone смогут воспользоваться им только в странах Евроcоюза. В компании отметили, что процесс установки может быть сложным и длительным из-за «намеренных условий, омрачающих установку и настройку», созданных Apple и Google.

Мобильная версия Epic Games Store станет «первым в мире игровым многофункциональным магазином», доступным на Android и iOS. Как и в версии для ПК, мобильные разработчики будут получать «справедливые условия» с разделением доходов 88/12 % и другими стимулами.

Источник изображения: Epic Games

Источник изображения: Epic Games

Кроме запуска магазина, Epic Games объявила и о возвращении Fortnite на мобильные платформы. Пользователи Android и iOS в ЕС смогут получить доступ к игре через новый магазин Epic Games Store, а также через AltStore — сторонний цифровой магазин, доступный благодаря Закону о цифровых рынках (DMA).

Это первая возможность установить Fortnite на мобильные устройства после того, как Apple и Google удалили игру из своих магазинов в 2020 году. Ранее доступ к Fortnite был возможен только через облачные игровые сервисы, такие как Xbox Cloud Gaming и Nvidia GeForce Now для пользователей iOS, в то время как пользователи Android могли скачать игру напрямую или воспользоваться облачными сервисами.

Кроме Fortnite, для загрузки также доступны игры Fall Guys и Rocket League Sideswipe. Это первый раз, когда Fall Guys становится доступной на мобильных устройствах после своего запуска на PS4 и Windows в 2020 году и последующих портов для PS5, Switch и Xbox в 2022 году.

Основатель и генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) в своём заявлении подчеркнул важность события. «Ситуация меняется в лучшую сторону, мобильная экосистема наконец открывается для конкуренции. Мы благодарны Европейской комиссии за её усилия, хотя битва далека от завершения. Теперь пользователи iOS в Европе и все пользователи Android могут получить доступ к нашему магазину и играм, что всегда представлялось возможным на открытых платформах, таких как ПК и Mac».

Суини считает, что шаги, которые проделала компания Epic Games в споре с Apple и Google, могут существенно повлиять на рынок мобильных игр и предоставить разработчикам новую платформу для распространения своих продуктов, что способно изменить динамику конкуренции в отрасли. Для игроков это означает больший выбор и, возможно, более выгодные условия приобретения игр и контента для них.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Судья по делу Epic против Google пообещал «снести барьеры» — вердикт огласят через две недели
Epic Games и Spotify назвали свежие изменения в App Store «незаконными» и «намеренно запутанными»
Fortnite для iOS появится в европейском магазине AltStore
В Steam вышел официальный инструмент для проверки производительности Black Myth: Wukong на ПК — игроки в восторге
США стандартизировали первые криптографические алгоритмы, стойкие к взлому на квантовых компьютерах
«Самая ожидаемая игра следующего года»: 20 минут геймплея Skyblivion заворожили фанатов The Elder Scrolls IV: Oblivion
Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Игры для Android, Игры для iOS,
Теги: epic games, epic games store, fortnite, android, ios
epic games, epic games store, fortnite, android, ios
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору игрового монитора в 2024 году: всё дело в скорости! 37
Обзор видеокарты Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC: матч-реванш 13
Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Samsung Odyssey OLED G6 G60SD: движение в верном направлении? 7
Обзор смартфона Motorola Razr 50 Ultra: когда сдал все хвосты 6

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В смартфонах Google Pixel обнаружено скрытое системное приложение с бэкдором
Rutube предложил владельцам каналов на YouTube автоматически перенести видео на свою платформу
В Египте построят первый в мире водородный небоскрёб — он обойдётся без подключения к электросети
Microsoft сняла ограничение на максимальный размер раздела FAT32 в Windows 11
Американские конгрессмены назвали Wi-Fi-роутеры TP-Link «вопиющей угрозой национальной безопасности»
Вышел первый трейлер изометрической ролевой игры Rue Valley — это смесь Disco Elysium и «Дня сурка» 40 мин.
Word, Excel и PowerPoint из Microsoft 365 стали сбоить при вводе текста — исправления пока нет 2 ч.
Критики вынесли вердикт Black Myth: Wukong — мартышкин труд или новый король жанра? 3 ч.
«Забудьте о ремейке Silent Hill 2»: атмосферный хоррор в духе классики начала 2000-х Hollowbody получил трейлер с датой релиза 3 ч.
Представлен бенчмарк Geekbench AI для тестирования производительности в ИИ-нагрузках 4 ч.
Заряженный джазом ретрошутер в стиле старых мультфильмов Disney сменил название — геймплейный трейлер Mouse: P.I. For Hire 4 ч.
Google открыла всем американским пользователям доступ к генератору изображений Imagen 3 4 ч.
Сканер безопасности веб-приложений PT BlackBox получил крупное обновление 4 ч.
Суд Дубая признал законной выплату зарплаты в криптовалюте 5 ч.
Epic Games Store запущен на мобильных устройствах, а Fortnite вернулась на iOS и Android 5 ч.
Antec начала продажи портативной консоли Core HS на Ryzen 7 7840U с 6-дюймовым экраном-слайдером 44 мин.
AT&T и Verizon обвинили спутниковую связь Starlink в создании помех наземным мобильным сетям 3 ч.
ФАС уговорила DNS зафиксировать цены, но не все и лишь до конца сентября 4 ч.
Antec выпустила компактный БП SF850X мощностью 850 Вт 4 ч.
В США заработает спутниковая сотовая связь не от Starlink — свои спутники запустит AST SpaceMobile 5 ч.
Закупочная ёмкость SSD для ИИ-нагрузок превысит 45 Эбайт в 2024 году 5 ч.
В Кургане российским мобильным лазером разрезали козловой кран — с расстояния 100 м 7 ч.
HighPoint представила RAID-контроллер на 16 M.2-накопителей — до 128 Тбайт со скоростью до 28 Гбайт/с 7 ч.
MSI представила 32-дюймовый изогнутый QD-OLED-монитор MPG 321CURX с 4K и 240 Гц 7 ч.
США предложили создать лунный часовой пояс 7 ч.