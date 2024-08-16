Epic Games Store запущен на мобильных устройствах, а Fortnite вернулась на iOS и Android

Компания Epic Games официально запустила свой магазин игровых приложений Epic Games Store на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. По сообщению IGN, приложение уже доступно для скачивания пользователям Android, а также владельцам iPhone в Европейском союзе.

В пресс-релизе Epic Games уточнила, что магазин можно скачать на устройства Android по всему миру, а владельцы iPhone смогут воспользоваться им только в странах Евроcоюза. В компании отметили, что процесс установки может быть сложным и длительным из-за «намеренных условий, омрачающих установку и настройку», созданных Apple и Google.

Мобильная версия Epic Games Store станет «первым в мире игровым многофункциональным магазином», доступным на Android и iOS. Как и в версии для ПК, мобильные разработчики будут получать «справедливые условия» с разделением доходов 88/12 % и другими стимулами.

Кроме запуска магазина, Epic Games объявила и о возвращении Fortnite на мобильные платформы. Пользователи Android и iOS в ЕС смогут получить доступ к игре через новый магазин Epic Games Store, а также через AltStore — сторонний цифровой магазин, доступный благодаря Закону о цифровых рынках (DMA).

Это первая возможность установить Fortnite на мобильные устройства после того, как Apple и Google удалили игру из своих магазинов в 2020 году. Ранее доступ к Fortnite был возможен только через облачные игровые сервисы, такие как Xbox Cloud Gaming и Nvidia GeForce Now для пользователей iOS, в то время как пользователи Android могли скачать игру напрямую или воспользоваться облачными сервисами.

Кроме Fortnite, для загрузки также доступны игры Fall Guys и Rocket League Sideswipe. Это первый раз, когда Fall Guys становится доступной на мобильных устройствах после своего запуска на PS4 и Windows в 2020 году и последующих портов для PS5, Switch и Xbox в 2022 году.

Основатель и генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) в своём заявлении подчеркнул важность события. «Ситуация меняется в лучшую сторону, мобильная экосистема наконец открывается для конкуренции. Мы благодарны Европейской комиссии за её усилия, хотя битва далека от завершения. Теперь пользователи iOS в Европе и все пользователи Android могут получить доступ к нашему магазину и играм, что всегда представлялось возможным на открытых платформах, таких как ПК и Mac».

Суини считает, что шаги, которые проделала компания Epic Games в споре с Apple и Google, могут существенно повлиять на рынок мобильных игр и предоставить разработчикам новую платформу для распространения своих продуктов, что способно изменить динамику конкуренции в отрасли. Для игроков это означает больший выбор и, возможно, более выгодные условия приобретения игр и контента для них.