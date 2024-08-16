Суд Дубая признал законной выплату зарплаты в криптовалюте

Суд Объединённых Арабских Эмиратов вынес постановление, в соответствии с которым выплата заработной платы в криптовалюте признана законной. Такое решение было принято в рамках рассмотрения дела, в котором сотрудник одной из местных компаний обвинял работодателя в неуплате части заработной платы в виде токенов криптовалюты EcoWatt.

Решение суда первой инстанции в Дубае указывает на растущее признание цифровых активов в трудовых договорах, прокомментировала данный вопрос Ирина Хивер (Irina Heaver), партнёр юридической компании NeosLegal из ОАЭ. Она также отметила, что решение суда демонстрирует отход от предыдущей позиции инстанции, когда в 2023 году аналогичный иск был отклонён, поскольку ставшая предметом спора криптовалюта не имела точной оценки. По мнению юриста, нынешнее решение суда показывает, что подход к интеграции цифровых активов в экономическую систему страны стал более прогрессивным.

Хивер рассказала, что дело касалось сотрудника одной из местных компаний, подавшего в суд на работодателя за неуплату ему зарплаты, компенсации за незаконное увольнение и других выплат. В его трудовом договоре было указано, что, помимо привычных денежных средств, он ежемесячно получает 5250 токенов EcoWatt. Спор возник из-за того, что работодатель не выплачивал часть зарплаты в криптовалюте в течение шести месяцев.

При рассмотрении похожего дела в 2023 году суд признал законным включение токенов EcoWatt в трудовой договор, но не обязал работодателя погасить задолженность, поскольку истец не предоставил чёткого метода оценки криптовалюты в денежном выражении. По словам Хивер, в этом году суд сделал шаг вперёд, приняв решение в пользу истца и обязав работодателя выплатить оговоренную суму в криптовалюте в соответствии с трудовым договором.

Отмечается, что решение суда в пользу истца создаст положительный прецедент, который стимулирует дальнейшую интеграцию цифровых валют в повседневные финансовые операции. По мнению Хивер, это приведёт к формированию более инклюзивной и инновационной бизнес-среды.