Сегодня 17 августа 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Будете удивлены»: Свен Винке объяснил, ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Будете удивлены»: Свен Винке объяснил, почему Larian вырезала из Baldur's Gate 3 так много локаций

Пользователи Steam в среднем проводят за Baldur’s Gate 3 по 100 часов, однако до релиза грандиозной фэнтезийной RPG всё было не так очевидно. По крайней мере, для руководителя Larian Studios Свена Винке (Swen Vincke).

Источник изображения: Steam (JooJღ)

Источник изображения: Steam (JooJღ)

В новом интервью на YouTube-канале BAFTA разработчик раскрыл один из доселе неизвестных фактов о Baldur’s Gate 3. Как выяснилось, в ходе производства Винке боялся, что игра получится слишком короткой.

Лунная башня во втором акте Baldur’s Gate 3 всего одна, однако, по словам Винке, изначально их было две. Затем вторую на долгое время превратили в руины, а в итоге и вовсе вырезали: «Игра становилась слишком большой».

Лунные Башни (источник изображения: HeyJoe-HUN-(SNAKE)PCRPGCommunity в Steam)

Лунные Башни (источник изображения: HeyJoe-HUN-(SNAKE)PCRPGCommunity в Steam)

«Будете удивлены, но мы планировали сделать намного больше регионов — изначально я боялся, что [Baldur’s Gate 3] окажется слишком короткой. У меня вечно проблемы с определением продолжительности игры», — признался Винке.

Это сходится с предыдущими заявлениями Винке о вырезанном из Baldur’s Gate 3 контенте. В планах была и монашеская община Кэндлкип (место старта первой BG), и дворец королевы Влаакит, и астральный план и даже визит в Ад.

В остальной части интервью Винке, помимо прочего, рассказал о своём идеальном жанре (сейчас это роглайк), любимой игре всех времён (Ultima VII) и главном моменте карьеры (релиз Divinity: Original Sin).

Baldur’s Gate 3 вышла из раннего доступа 3 августа 2023 года на PC (Steam, GOG), а впоследствии добралась до macOS, PS5, Xbox Series X и S. Проект заслужил более 200 наград в категории «Игра года», включая на премии «Хьюго».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Baldur’s Gate 3 стала второй в истории игрой, заслужившей премию «Хьюго» — высшую награду в жанрах фэнтези и научной фантастики
Larian раскрыла статистику игроков Baldur’s Gate 3 за год с релиза — доблестные смерти, романтические партнёры, концовки
Разработчики Baldur’s Gate 3 открыли «Канал из ада» на YouTube — на нём будут показывать закулисье разработки новой игры Larian и не только
Звезда «Ведьмака 3» подтвердил появление Геральта в The Witcher 4, но есть нюанс
Секретный шутер Deadlock уже привлёк десятки тысяч игроков в Steam, хотя Valve его даже не анонсировала
Valve нашла способ борьбы с бесполезными обзорами в Steam
Рубрики: Новости Software, ПК, RPG, JRPG, Xbox, PlayStation,
Теги: baldur’s gate 3, larian studios, ролевая игра
baldur’s gate 3, larian studios, ролевая игра
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор видеокарты Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC: матч-реванш 13
Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Samsung Odyssey OLED G6 G60SD: движение в верном направлении? 7
Обзор смартфона Motorola Razr 50 Ultra: когда сдал все хвосты 6
Фотомаска, я вас знаю! 3

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В смартфонах Google Pixel обнаружено скрытое системное приложение с бэкдором
Rutube предложил владельцам каналов на YouTube автоматически перенести видео на свою платформу
«Забудьте о ремейке Silent Hill 2»: атмосферный хоррор в духе классики начала 2000-х Hollowbody получил трейлер с датой релиза
Американские конгрессмены назвали Wi-Fi-роутеры TP-Link «вопиющей угрозой национальной безопасности»
«Это такая внесезонная первоапрельская шутка?»: Bethesda раскрыла дату выхода мобильной игры The Elder Scrolls: Castles, и фанаты не рады
«Будете удивлены»: Свен Винке объяснил, почему Larian вырезала из Baldur's Gate 3 так много локаций 18 мин.
Новая статья: The Star Named EOS — листая семейный альбом. Рецензия 53 мин.
Девушки-командиры, настоящий детектив и пионерский эсминец: в «Мире кораблей» началось «Бесконечное лето» 2 ч.
Ещё один герой и поддержка русского языка: секретный шутер Deadlock от Valve получил крупный патч и установил новый рекорд пикового онлайна 4 ч.
Вышел первый трейлер изометрической ролевой игры Rue Valley — это смесь Disco Elysium и «Дня сурка» 5 ч.
Word, Excel и PowerPoint из Microsoft 365 стали сбоить при вводе текста — исправления пока нет 6 ч.
Критики вынесли вердикт Black Myth: Wukong — мартышкин труд или новый король жанра? 6 ч.
Представлен бенчмарк Geekbench AI для тестирования производительности в ИИ-нагрузках 7 ч.
Заряженный джазом ретрошутер в стиле старых мультфильмов Disney сменил название — геймплейный трейлер Mouse: P.I. For Hire 8 ч.
Google открыла всем американским пользователям доступ к генератору изображений Imagen 3 8 ч.
Huawei готовится представить смартфон со складываемым втрое экраном 2 ч.
Antec начала продажи портативной консоли Core HS на Ryzen 7 7840U с 6-дюймовым экраном-слайдером 5 ч.
AT&T и Verizon обвинили спутниковую связь Starlink в создании помех наземным мобильным сетям 7 ч.
ФАС уговорила DNS зафиксировать цены, но не все и лишь до конца сентября 7 ч.
Antec выпустила компактный БП SF850X мощностью 850 Вт 8 ч.
В США заработает спутниковая сотовая связь не от Starlink — свои спутники запустит AST SpaceMobile 8 ч.
Закупочная ёмкость SSD для ИИ-нагрузок превысит 45 Эбайт в 2024 году 9 ч.
В Кургане российским мобильным лазером разрезали козловой кран — с расстояния 100 м 10 ч.
HighPoint представила RAID-контроллер на 16 M.2-накопителей — до 128 Тбайт со скоростью до 28 Гбайт/с 11 ч.
MSI представила 32-дюймовый изогнутый QD-OLED-монитор MPG 321CURX с 4K и 240 Гц 11 ч.