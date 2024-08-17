«Будете удивлены»: Свен Винке объяснил, почему Larian вырезала из Baldur's Gate 3 так много локаций

Пользователи Steam в среднем проводят за Baldur’s Gate 3 по 100 часов, однако до релиза грандиозной фэнтезийной RPG всё было не так очевидно. По крайней мере, для руководителя Larian Studios Свена Винке (Swen Vincke).

В новом интервью на YouTube-канале BAFTA разработчик раскрыл один из доселе неизвестных фактов о Baldur’s Gate 3. Как выяснилось, в ходе производства Винке боялся, что игра получится слишком короткой.

Лунная башня во втором акте Baldur’s Gate 3 всего одна, однако, по словам Винке, изначально их было две. Затем вторую на долгое время превратили в руины, а в итоге и вовсе вырезали: «Игра становилась слишком большой».

«Будете удивлены, но мы планировали сделать намного больше регионов — изначально я боялся, что [Baldur’s Gate 3] окажется слишком короткой. У меня вечно проблемы с определением продолжительности игры», — признался Винке.

Это сходится с предыдущими заявлениями Винке о вырезанном из Baldur’s Gate 3 контенте. В планах была и монашеская община Кэндлкип (место старта первой BG), и дворец королевы Влаакит, и астральный план и даже визит в Ад.

В остальной части интервью Винке, помимо прочего, рассказал о своём идеальном жанре (сейчас это роглайк), любимой игре всех времён (Ultima VII) и главном моменте карьеры (релиз Divinity: Original Sin).

Baldur’s Gate 3 вышла из раннего доступа 3 августа 2023 года на PC (Steam, GOG), а впоследствии добралась до macOS, PS5, Xbox Series X и S. Проект заслужил более 200 наград в категории «Игра года», включая на премии «Хьюго».