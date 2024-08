Baldur’s Gate 3 стала второй в истории игрой, заслужившей премию «Хьюго» — высшую награду в жанрах фэнтези и научной фантастики

Фэнтезийная ролевая игра Baldur’s Gate 3 продолжает коллекционировать награды даже спустя год после полноценного релиза. На этот раз в копилке проекта от Larian Studios оказалась престижная премия «Хьюго» (Hugo Award).

Напомним, в рамках премии «Хьюго» с 1953 года чествуются произведения в жанре научной фантастики и (реже) фэнтези. Считается высшей наградой в двух упомянутых областях.

Первым и до недавних пор последним игровым лауреатом премии «Хьюго» была Hades — она получила трофей в 2021 году. На 2024 Hugo Awards категория «Лучшая игра или интерактивная работа» вернулась и 11 августа нашла своего победителя.

За победу в номинации на 2024 Hugo Awards сражались Baldur’s Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Alan Wake 2, Star Wars Jedi: Survivor, Chants of Sennaar и Dredge, но триумфатором мог быть только один — им оказался проект Larian.

Забирать награду на сцену 2024 Hugo Awards вышли в очередной раз оторвавшиеся от основной работы сотрудники Larian Studios во главе со Свеном Винке (Swen Vincke), который в своей благодарственной речи подчеркнул сложность создания игр.

Сегмент 2024 Hugo Awards, посвящённый номинации «Лучшая игра или интерактивная работа», можно посмотреть по этой ссылке, а список всех номинантов и лауреатов премии приведён на её официальном сайте.

В преддверии 2024 Hugo Awards фэнтезийная RPG от Larian стала первой игрой, признанной лучшей пятью ведущими премиями: Game Developers Choice Awards, The Game Awards, Golden Joystick Awards, DICE Awards и BAFTA Games Awards.