Baldur’s Gate 3 стала лучшей игрой 2023 года на BAFTA Games Awards 2024 и установила историческое достижение

Хотя 2023 год подошёл к концу уже три с половиной месяца назад, фэнтезийная ролевая игра Baldur’s Gate 3 от Larian Studios продолжает коллекционировать награды. Вечером 11 апреля прошла церемония BAFTA Games Awards 2024.

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства награждает лучшие игры с 2004 года. Главным триумфатором юбилейной (20-й по счёту) церемонии оказалась Baldur’s Gate 3.

Фэнтезийная RPG была признана лучшей игрой 2023 года как жюри BAFTA Games Awards 2024, так и геймерами. Проект Larian Studios также забрал награды за лучшую музыку, повествование и актёрскую игру второго плана.

Помимо Baldur’s Gate 3, больше одной награды удостоились Alan Wake II (лучший звук и арт), Super Mario Bros. Wonder (лучший мультиплеер и игра для всей семьи) и Viewfinder (лучшая британская и оригинальная игра).

Также на BAFTA Games Awards 2024 отметили развитие Cyberpunk 2077, технические достижения The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, гейм-дизайн Dave the Diver и актёрскую игру Наджи Джетера (Nadji Jeter) в Marvel’s Spider-Man 2.

Полный список лауреатов BAFTA Games Awards 2024 приведён ниже, а двухчасовую запись трансляции церемонии награждения можно посмотреть по этой ссылке:

Техническое достижение: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;

Художественное достижение: Alan Wake II;

Достижение в области звука: Alan Wake II;

Лучшая анимация: Hi-Fi Rush;

Лучшее повествование: Baldur’s Gate 3;

Лучшая музыка: Baldur’s Gate 3;

Лучший мультиплеер: Super Mario Bros. Wonder;

Лучший гейм-дизайн: Dave the Diver;

Лучшая актёрская игра первого плана: Наджи Джетер (Nadji Jeter) в роли Майлза Моралеса из Marvel’s Spider-Man 2;

Лучшая актёрская игра второго плана: Эндрю Уинкотт (Andrew Wincott) в роли Рафаила;

Лучшая игра для всей семьи: Super Mario Bros. Wonder;

Лучшая поддержка: Cyberpunk 2077;

Лучшая игра за гранью развлечений: Tchia;

Лучшая оригинальная игра: Viewfinder;

Лучшая дебютная игра: Venba;

Лучшая игра британской студии: Viewfinder;

Игра года от EE (голосование игроков): Baldur’s Gate 3;

Игра года: Baldur’s Gate 3.

Как подметили на Reddit, Baldur’s Gate 3 стала первой игрой, признанной лучшей пятью ведущими премиями: Game Developers Choice Awards, The Game Awards, Golden Joystick Awards, DICE Awards и BAFTA Games Awards.