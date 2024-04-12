Сегодня 13 апреля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Baldur’s Gate 3 стала лучшей игрой 2023 ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Baldur’s Gate 3 стала лучшей игрой 2023 года на BAFTA Games Awards 2024 и установила историческое достижение

Хотя 2023 год подошёл к концу уже три с половиной месяца назад, фэнтезийная ролевая игра Baldur’s Gate 3 от Larian Studios продолжает коллекционировать награды. Вечером 11 апреля прошла церемония BAFTA Games Awards 2024.

Источник изображения: Steam (Ayaleth)

Источник изображения: Steam (Ayaleth)

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства награждает лучшие игры с 2004 года. Главным триумфатором юбилейной (20-й по счёту) церемонии оказалась Baldur’s Gate 3.

Фэнтезийная RPG была признана лучшей игрой 2023 года как жюри BAFTA Games Awards 2024, так и геймерами. Проект Larian Studios также забрал награды за лучшую музыку, повествование и актёрскую игру второго плана.

Помимо Baldur’s Gate 3, больше одной награды удостоились Alan Wake II (лучший звук и арт), Super Mario Bros. Wonder (лучший мультиплеер и игра для всей семьи) и Viewfinder (лучшая британская и оригинальная игра).

Также на BAFTA Games Awards 2024 отметили развитие Cyberpunk 2077, технические достижения The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, гейм-дизайн Dave the Diver и актёрскую игру Наджи Джетера (Nadji Jeter) в Marvel’s Spider-Man 2.

Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

Полный список лауреатов BAFTA Games Awards 2024 приведён ниже, а двухчасовую запись трансляции церемонии награждения можно посмотреть по этой ссылке:

  • Техническое достижение: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
  • Художественное достижение: Alan Wake II;
  • Достижение в области звука: Alan Wake II;
  • Лучшая анимация: Hi-Fi Rush;
  • Лучшее повествование: Baldur’s Gate 3;
  • Лучшая музыка: Baldur’s Gate 3;
  • Лучший мультиплеер: Super Mario Bros. Wonder;
  • Лучший гейм-дизайн: Dave the Diver;
  • Лучшая актёрская игра первого плана: Наджи Джетер (Nadji Jeter) в роли Майлза Моралеса из Marvel’s Spider-Man 2;
  • Лучшая актёрская игра второго плана: Эндрю Уинкотт (Andrew Wincott) в роли Рафаила;
  • Лучшая игра для всей семьи: Super Mario Bros. Wonder;
  • Лучшая поддержка: Cyberpunk 2077;
  • Лучшая игра за гранью развлечений: Tchia;
  • Лучшая оригинальная игра: Viewfinder;
  • Лучшая дебютная игра: Venba;
  • Лучшая игра британской студии: Viewfinder;
  • Игра года от EE (голосование игроков): Baldur’s Gate 3;
  • Игра года: Baldur’s Gate 3.

Как подметили на Reddit, Baldur’s Gate 3 стала первой игрой, признанной лучшей пятью ведущими премиями: Game Developers Choice Awards, The Game Awards, Golden Joystick Awards, DICE Awards и BAFTA Games Awards.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Актёры озвучения высказались об угрозе ИИ: «Я вижу лишь первые робкие попытки, и мне уже страшно»
Следующая игра Larian после Baldur’s Gate 3 тоже «наверняка» выйдет в раннем доступе Steam
Одного из главных злодеев Baldur’s Gate 3 можно было взять к себе в команду — глава Larian рассказал о вырезанном из игры контенте
Larian добавит в Baldur’s Gate 3 особенно «злые» концовки, а продажи игры почти вдвое превзошли результат Divinity: Original Sin 2
«Всем это понравилось»: Amazon обрадовала фанатов новым переносом сериала Fallout
«Забудьте всё, что видели и слышали»: инсайдер раскрыл, что происходит с ремейком Prince of Persia: The Sands of Time
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Xbox, PlayStation,
Теги: baldur’s gate 3, larian studios, ролевая игра, bafta games awards, bafta games awards 2024
baldur’s gate 3, larian studios, ролевая игра, bafta games awards, bafta games awards 2024
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«Яндекс» заявил, что победил Google в России на всех платформах 42
В Минпромторге захотели повысить пошлины на ввоз электроники в РФ — производители согласны, а продавцы нет 36
Производство российской электроники под угрозой — банки Китая начали блокировать оплату компонентов 23
Российские производители предложили запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков 22

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
«Похоже, выйдет на PS6»: Square Enix взволновала игроков, намекнув на сроки релиза третьей части ремейка Final Fantasy VII 4 ч.
Новая статья: «Смута» — смутная игра о Смутном времени. Рецензия 4 ч.
Подписка GTA+ от Rockstar подорожала впервые с запуска — и сразу до 40 % 5 ч.
Взломавшего две криптобиржи инженера по кибербезопасности приговорили к трём годам тюрьмы 5 ч.
Патчи раз в две недели и «большое дополнение»: разработчики «Смуты» раскрыли планы по улучшению игры 6 ч.
Сotype от МТС заняла второе место в рейтинге больших языковых моделей бенчмарка MERA 7 ч.
«Не всегда надо гнаться за новейшими трендами»: одиночные игры CD Projekt Red не станут жертвой мультиплеера 7 ч.
Актёры озвучения высказались об угрозе ИИ: «Я вижу лишь первые робкие попытки, и мне уже страшно» 8 ч.
Ubisoft начала отбирать The Crew у покупателей вслед за отключением серверов игры 9 ч.
Сэм Альтман занялся продвижением ChatGPT среди крупных корпоративных клиентов 9 ч.
«Роскосмос» потратит 600 млрд рублей на создание сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну и Марс 3 ч.
Коннекторы питания видеокарт GeForce RTX 4090 по-прежнему плавятся под нагрузкой — одна мастерская заменила 200 штук за месяц 3 ч.
Первая передача солнечной энергии с орбиты на Землю подтвердила перспективность платформы Калтеха 5 ч.
Dell сумела сократить сроки поставок ИИ-серверов, но теперь компания полагается не только на ускорители NVIDIA, но и на Intel Gaudi3 7 ч.
Представлена первая в мире карта памяти формата SD объёмом 4 Тбайт 8 ч.
ZTE представила смартфон Axon 60 Ultra cо спутниковой связью, но купить его вы никак не сможете 9 ч.
Asus представила первый в мире профессиональный 8K-монитор с Mini-LED 9 ч.
На орбиту выведен «Гагаринец» — прототип спутника для рекламы из космоса 11 ч.
Sierra Space показала «зонтик» для экспрес-доставки грузов с орбиты в любую точку Земли 12 ч.
MSI представила игровой монитор MAG 274URFW — 27 дюймов, 4K, 160Гц, USB-C и HDMI 2.1 всего за $345 12 ч.