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Sonos уволит сотню работников из-за фиаско с новым приложением

В минувшую среду Sonos заявила, что уволит около ста человек. В мае компания выпустила полностью новое фирменное приложение, которое оказалось крайне неудачным, и только в краткосрочной перспективе устранение ущерба от этого провала обойдётся компании в сумму от $20 млн до $30 млн.

Источник изображения: sonos.com

Источник изображения: sonos.com

«Мы приняли непростое решение попрощаться примерно со 100 членами команды, что составляет 6 % [штата] компании. Это действие было сложной, но необходимой мерой, чтобы обеспечить постоянные значимые инвестиции в дорожную карту продуктов Sonos и установку Sonos на долгосрочный успех», — заявил гендиректор компании Патрик Спенс (Patrick Spence). Под сокращение попали сотрудники отделов маркетинга, разработки продуктов, платформы и инфраструктуры, а также контроля качества ПО, узнал ресурс The Verge. По состоянию на октябрь 2022 года в Sonos работали 1844 человека. В 2020 году компания уволила 12 % сотрудников (про оценкам, примерно 174 человека), а в июне 2023 года объявила о сокращении около 130 человек (7 % штата).

Очередная волна увольнений пришлась на тот момент, когда Sonos придётся потратить десятки миллионов долларов на устранение последствий выпуска нового приложения — оно оказалось крайне неудачным. Приложение вышло в мае, и в нём исчезли многие важные функции, например, таймеры сна, доступ к локальным библиотекам и специальные возможности. В июле глава компании принёс извинения за новый продукт и пообещал к осени наладить его работу с выпуском обновлений каждые две недели. Sonos придётся увеличить расходы на обновление приложения, усиление поддержки клиентов и скидочные акции, призванные восстановить доверие потребителей и партнёров.

Компания ожидает, что в IV квартале 2024 финансового года её выручка сократится, поскольку она не сможет выпустить новые устройства до того, как исправит ошибки в приложении — Sonos готовит звуковую панель, но выйдет она предположительно лишь в октябре, а это у компании уже 2025 финансовый год. По одной из версий, Sonos может выпустить даже старую версию приложения — этот вариант уже обсуждался на высоком уровне в компании. Это был не просто полный редизайн приложения — была перепроектирована облачная инфраструктура и плеер системы; но оно выпускалось в спешке, чтобы успеть перед выходом наушников Ace. Даже если теперь будет выпущено старое приложение, или два варианта станут существовать параллельно, неудача скажется на финансовом положении компании на месяцы, если не дольше. А обман ожиданий клиентов, которые не один месяц вынуждены пользоваться неудобным приложением — ущерб для репутации, который едва ли можно выразить в деньгах.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, акустика, домашний кинотеатр, ресиверы, финансовые новости и аналитика,
Теги: sonos, сокращения, приложение
sonos, сокращения, приложение
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