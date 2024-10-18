Игра в высшей лиге: обзор российского ПО с искусственным интеллектом

Бум технологий машинного обучения и систем искусственного интеллекта на базе нейронных сетей послужил мощным импульсом для развития инновационных приложений и сервисов, по возможностям на голову превосходящих классические программные решения. Данная тенденция захлестнула не только мировой, но и российский софтверный рынок. Доказательство этому — ИИ-разработки «Яндекса», «Сбера», VK, МТС, «Т-Банка» и прочих компаний, а также реестр отечественного ПО, насчитывающий свыше пятисот продуктов с функциями электронного разума. Подавляющее большинство из зарегистрированных Минцифры решений ориентированы на корпоративный сегмент, однако есть среди них и те, которые могут представлять интерес как для организаций, так и для широкого круга пользователей. Ниже перечислены именно такие программы и сервисы.

Разработчик: Content AI.

Сайт продукта: contentai.ru/contentreader-pdf.

Многофункциональный редактор PDF-документов, в основу которого положены наработки ушедшей из России ABBYY, которая выделила местное подразделение в отдельный бизнес вне группы компаний и возложившая взаимодействие со всеми текущими и новыми клиентами и партнёрами на коллектив команды Content AI.

По сути, ContentReader PDF является точной копией FineReader PDF с немного изменённым интерфейсом — теперь он оформлен в фирменном стиле Content AI. Программа содержит более ста инструментов для работы с файлами формата PDF. С её помощью можно редактировать документы, извлекать и добавлять нужную информацию, конвертировать файлы в текстовые и графические форматы, сравнивать различные версии и вести совместную работу над документами. Реализованные в приложении алгоритмы искусственного интеллекта работают в паре с OCR-движком и помогают распознавать текстовые данные и языки со сложной письменностью (китайский, корейский, японский). Также ИИ используется для обнаружения и классификации объектов в документе. Например, штрихкодов, таблиц, колонтитулов.

Поисково-аналитическая платформа, объединяющая внушительное количество разрозненных источников научно-технической информации.

Inventorus консолидирует более 500 млн единиц объектов патентной информации и научных публикаций, которые могут быть полезны для учёных, инженеров и студентов технических вузов. Для ускорения обработки большого массива сведений используется искусственный интеллект. Он позволяет быстро анализировать, выявлять сложные паттерны и устанавливать неочевидные связи по цепочке «автор — организация — технология», на основе чего можно строить прогностические модели и понимать, как будет развиваться та или иная отрасль. Дополнительно в составе платформы представлены рекомендательные алгоритмы, чат-бот Nikola, терминологическая база данных Inventosci, а также инструменты для формирования и выгрузки отчётов по найденной научно-технической информации.

⇡#Kaspersky Who Calls

Мобильное приложение для Android и iOS, предназначенное для защиты от надоедливого телефонного спама и мошеннических звонков.

Kaspersky Who Calls автоматически распознаёт входящий вызов, благодаря чему пользователь видит на экране смартфона не просто набор цифр, а название организации звонящего, её вид деятельности и сведения о репутации номера. Исходя из этой информации, можно принять взвешенное решение, стоит ли отвечать на звонок. Точность определения неизвестных и анонимных вызовов обеспечивается за счёт искусственного интеллекта и регулярно обновляемой базы телефонных номеров, пополнение которой осуществляется в том числе благодаря обратной связи и отзывам абонентов. Возможности программы также обеспечивают защиту от фишинговых SMS и спама в мессенджере WhatsApp. Поддерживается автоматическая блокировка входящих вызовов со скрытым номером и по выбранным категориям спама (реклама финансовых и страховых услуг, коллекторы, опросы и т. п.). Благодаря сохраняемой в памяти мобильного устройства базе телефонных номеров Kaspersky Who Calls способен определять звонки без подключения к интернету.

⇡#PROMT Professional Neural Machine Translation (NMT)

Инструмент для автоматизированного перевода документов различных форматов с одного языка на другой с сохранением исходной структуры и вёрстки.

Особенность PROMT Professional NMT — гибридная технология Neural, которая совмещает классический метод машинного перевода, основанный на заданных правилах и алгоритмах глубокого семантико-синтаксического анализа, с искусственным интеллектом. Нейронная сеть продукта натренирована на более чем 100 млн параллельных текстовых сегментов и по заверениям разработчиков, обеспечивает качественный перевод без машинного акцента и точное соблюдение терминологии. PROMT Professional NMT относится к категории офлайновых систем перевода, не требующих подключения к ресурсам глобальной сети. Автономный режим работы программы обеспечивает конфиденциальность переводимой информации, исключает вероятность утечки важных данных и позволяет пользоваться переводчиком в любое время и любом месте независимо от внешних факторов.

Платформа видеоаналитики в режиме реального времени, позволяющая сделать любую камеру «умной».

SL Vision поддерживает работу с камерами любых производителей, умеет оперировать множеством подключённых устройств и благодаря алгоритмам нейросетевой видеоаналитики обладает широкими функциональными возможностями, в числе которых: мониторинг выделенных областей; отслеживание движущихся объектов, их идентификация и классификация; распознавание лиц, эмоций, жестов и номерных знаков; анализ и оценка потока трафика; определение аномалий и нештатных событий (возгорание, задымление, вход в опасную зону, наличие спецодежды на сотрудниках организации, обнаружение вооружённых лиц и т. д.), а также многое другое. Доступны интеллектуальный поиск по базе событий и тонкая настройка модулей видеоаналитики (мин./макс. размер изображения, полигональные фильтры, чувствительность срабатывания, частота проверок). Развернуть продукт можно на компьютерах под управлением Windows, macOS и Linux.

Разработчик: ИП Кабанов Павел Александрович.

Сайт продукта: cashmed.ru/service.

Программная разработка, позволяющая находить аналоги лекарственных препаратов по их названию и решать другие связанные с медицинской сферой вопросы.

С помощью «ВитаМед» можно получать актуальные сведения о стоимости медицинских препаратов в указанном пользователем населённом пункте и адресах аптек, где их можно приобрести. Кроме того, приложение предлагает услуги по записи к врачу через оператора, сбору необходимых данных для оформления декларации НДФЛ с целью возврата средств, потраченных на лекарства или медицинские услуги, а также предоставляет возможность получения кешбэка за покупку лекарственных средств. Взаимодействие с «ВитаМед» осуществляется посредством одноимённого Telegram-бота. Что касается ИИ-технологий, то они в продукте используются для задач, связанных с обработкой естественного языка, извлечением релевантной информации из медицинских баз данных и научных публикаций, анализом сведений о лекарствах, включая их химический состав, фармакологические свойства, побочные эффекты и эффективность, а также для поиска аналогов с похожими характеристиками.

Разработчик: «Союз Спорт и здоровье».

Сайт продукта: healthheuristics.org/hh_diet_docs.

Веб-сервис, позволяющий получать рекомендации и принимать взвешенные решения по здоровому питанию с учётом научно обоснованных методик. Да-да, именно так: в команде разработчиков продукта значатся не только программисты, но и доктора, и кандидаты наук, а также опытные методисты в областях любительского спорта, ЗОЖ, диетологии, профилактической медицины и не только. В общем, всё серьёзно и подкреплено результатами многолетних исследований.

Перед началом работы с платформой «На здоровье» необходимо создать так называемый цифровой профиль пользователя — указать пол, возраст, рост, вес, уровень физической нагрузки на работе, цель (похудеть, нарастить мышечную массу, поддерживать форму), предпочитаемые продукты питания, виды физической активности, режим питания и тренировок. На основе введённой информации и прочих определяющих качество жизни человека факторов искусственный интеллект формирует персональные рекомендации по правильному питанию и спортивным занятиям для достижения поставленной цели. Также в системе предусмотрен доступ к рубрицированной базе знаний по здоровому питанию. Поддерживается многопользовательский режим работы с сервисом.

Мобильное приложение для профессиональных спортсменов и любителей спорта, которое позволяет систематизировать тренировки и добиваться поставленных целей. Продукт представлен для платформ Android и iOS. Он объединяет в себе функции планировщика, фитнес-трекера и социальной сети.

С помощью программы «НаСпорте» можно мониторить свой прогресс, фиксировать результаты и делиться достижениями, получать обратную связь и поддержку от своих подписчиков, отслеживать маршруты занятий и создавать события, приглашать друзей на тренировки, соревноваться и устраивать марафоны, а также подбирать формируемую ИИ-алгоритмами программу индивидуальных занятий. Помимо смартфонов приложение доступно на смарт-часах и умеет аккумулировать данные с других носимых устройств через приложения «Моё здоровье», «Huawei Здоровье», Samsung Health, Mi Fit, Amazfit Zepp.

Разработчик: «РТК ИТ» (входит в структуру «Ростелекома»).

Сайт продукта: rtkit.ru/products/neiroshlyuz.

Онлайн-платформа, посредством которой можно взаимодействовать с множеством инструментов и сервисов искусственного интеллекта в едином рабочем окружении.

«Нейрошлюз» интегрирован с YandexGPT, GigaChat, Kandinsky, SpeechGPT и прочими генеративными нейросетями. С помощью сервиса можно генерировать текст, изображения и аудио, переводить информацию на различные языки, писать программный код, распознавать документы компьютерным зрением, транскрибировать аудио и видео, получать краткий пересказ статей, аудио- и видеозаписей. Поддерживаются ведение истории пользовательских запросов к нейросетям и настройка личного пространства для работы с ИИ-моделями.

Один из патриархов отечественного лингвистического софта, работа над которым стартовала ещё в Советском Союзе, в конце 1980-х. За прошедшие десятилетия программа обзавелась внушительным набором функций и получила поддержку технологий искусственного интеллекта, используемых для проверки правописания текстов.

«Орфо» помогает проверять орфографию в текстах на русском, английском, украинском, немецком, французском, испанском, итальянском и португальском языках. Поддерживается интеграция с Microsoft Office 2007–2019 и 365, LibreOffice, OpenOffice и другими офисными и издательскими продуктами, работающими в среде Windows или macOS. Также «Орфо» доступен в формате веб-сервиса.

Разработчик: «Институт проблем информатизации».

Сайт продукта: iip.su/speech-recognition.

Система преобразования устной речи в текст, предназначенная для использования в различных сферах бизнеса и образования.

«Писарь» может применяться для транскрибирования (расшифровки) аудиозаписей, создания субтитров для видео, автоматического формирования протоколов онлайн-совещаний и решения прочих смежных задач. В числе особенностей продукта: поддержка более 90 языков и технологий искусственного интеллекта, определение говорящих в аудиопотоке (c каждой распознанной фразjq сопоставляется тот или иной участник разговора), распознавание специфичных терминов, возможность дообучения встроенной ИИ-модели под конкретную предметную область и наличие API для интеграции с существующими корпоративными системами. Прилагаемая к системе «Писарь» инструкция запрещает воспроизведение любых частей документа, поэтому дополнить описание программного комплекса соответствующим изображением мы не можем.

Социальный сервис, выступающий в роли инструмента для поиска потерявшихся домашних питомцев и в качестве площадки для общения, которая позволяет сообществу неравнодушных к животным людей и волонтёров обмениваться информацией. Продукт представлен в веб-версии и формате мобильных приложений для Android и iOS.

Платформа «Потеряшки» использует ИИ-технологии для ускорения поиска пропавших животных. Нейросеть анализирует загруженные пользователями фотографии с текстовыми описаниями потерявшихся питомцев и сравнивает их с данными из других источников, предоставляя списки объявлений с потенциальными находками. Запущенный в 2022 году, проект уже собрал более 6500 человек из разных городов России.

Разработчик: «Симулятор будущего Тропасс».

Сайт продукта: тропасс.рф.

Сервис, который предоставляет пользователю возможность разработки персональных прогнозов на основе различных моделей искусственного интеллекта, представленных в виде сервисов.

В настоящее время в системе «Тропасс» доступны четыре сервиса: «Семейные ценности», «Квартирный вопрос», «Карьерное развитие», «Пенсии». Используя их, можно получать прогностические расчёты, касающиеся качества жизненных условий на общем фоне с точки зрения продолжительности жизни и иных демографических показателей в конкретном регионе, тенденций развития рынка недвижимости в различных областях РФ, перспектив карьерного роста с учётом изменения спроса на профессию и состояния дел в соседних регионах, а также уровня финансовых накоплений в рамках пенсионной программы. В перспективе разработчик планирует расширить функциональность платформы и включить в её состав множество других ИИ-сервисов для построения прогнозов.

В заключение отметим, что с помощью перечисленных в обзоре приложений и сервисов можно не только заменить аналогичные зарубежные решения, но и хорошо сэкономить на приобретении отечественного софта. Дело в том, что с 1 января 2023 года заказчики продуктов с искусственным интеллектом, включённых в реестр российского ПО, могут рассчитывать на снижение выплат по налогу на прибыль. Наличие налоговых льгот при приобретении ИИ-продуктов является хорошим стимулом для компаний, которые планируют внедрение отечественных программных разработок в своей IT-инфраструктуре.