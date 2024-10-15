Илон Маск установил 100 000 ускорителей Nvidia H200 за 19 дней — обычно это занимает 4 года

Команда xAI во главе с Илоном Маском (Elon Musk) завершила установку 100 000 ускорителей вычислений Nvidia H200 Blackwell всего за 19 дней. По словам главы Nvidia, то, что обычно занимает четыре года, Маск выполнил в рекордно короткие сроки, включая строительство здания и настройку оборудования. Все ускорители являются частью суперкомпьютера xAI.

Как пишет издание Tom's Hardware, процесс включал не только установку самих ускорителей, но и строительство большого здания, где будут находиться процессоры, а также оснащение предприятия системами жидкостного охлаждения и питания для обеспечения работы графических процессоров (всего их будет 200 000). Помимо этого, потребовалась скоординированная работа команд инженеров Tesla и Nvidia для доставки, установки и настройки оборудования.

Для понимания масштаба события, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) объяснил, что типичному дата-центру на выполнение подобной задачи требуется около четырёх лет. При этом три года уходят на планирование, а последний год — на доставку и установку оборудования. Хуанг выразил восхищение скоростью и масштабом проекта, назвав усилия Маска и его команды «сверхчеловеческими». «Илон Маск — это сверхчеловек. То, на что у других ушёл бы минимум год, он сделал за 19 дней», — отметил Хуанг. Процесс включал, в том числе, запуск первого тренировочного прогона искусственного интеллекта xAI на недавно построенном суперкластере.

Хуанг также подчеркнул сложность сетевой инфраструктуры своей компании, отметив, что подключение оборудования Nvidia гораздо сложнее, чем подключение традиционных дата-центров: «Количество проводов, которые идут к одному узлу и задняя панель компьютера — там это просто всё в проводах...». По его словам, интеграция 100 000 видеокарт H200, реализованная Илоном Маском, — это «беспрецедентное достижение», которое вряд ли удастся повторить другой компании в ближайшее время.