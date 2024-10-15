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До прекращения поддержки Windows 10 осталось меньше года — сотни миллионов ПК останутся без обновлений

Уже менее чем через год, 14 октября 2025 года, Microsoft прекратит выпуск обновлений безопасности для большей части ПК, которые всё ещё работают под управлением Windows 10. Организации и частные лица смогут дополнительно оплачивать обновления ещё три года, но стоимость этой услуги до сих пор неизвестна — Microsoft обещала озвучить её «ближе к октябрю 2025 года».

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Обычно отказ от поддержки старых ОС не представляет большой проблемы: в январе 2023 года компания окончательно прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8, и мир не рухнул, хотя некоторые ПК продолжают работать под управлением этих устаревших ОС. Но остаются три момента, которые отличают ситуацию с Windows 10.

Во-первых, рекордно короткий промежуток времени между выходом новой версии ОС и прекращением поддержки старой. Windows 8 подверглась замене на Windows 10 в конце 2015 года, а её поддержка прекратилась в январе 2023 года; замена для Windows 7 вышла в конце 2012 года, а основная поддержка прекратилась в январе 2020 года (но продолжили выпускаться дополнительные платные обновления). То есть между выходом замены и прекращением поддержки в обоих случаях проходило чуть больше семи лет — в случае с Windows 10 прошло лишь четыре года.

Во-вторых, это рекордно большая база пользователей, которые активно продолжают работать с уходящей на покой платформой. Windows 10 по-прежнему работает на двух третях всех активных систем с Windows во всём мире, тогда как у Windows 11 это примерно одна треть, гласят данные StatCounter на сентябрь 2024 года. В январе 2022 года доля Windows 8 составляла лишь 3 % ПК с Windows; а в январе 2019 года 35 % активных ПК с Windows работали под Windows 7, поэтому Microsoft предложила расширенную поддержку. В течение следующего года Windows 11 сократит этот разрыв, но отнюдь не исключено, что Windows 10 на момент прекращения поддержки сохранит статус наиболее используемой версии Windows.

Источник изображения: Clint Patterson / unsplash.com

Источник изображения: Clint Patterson / unsplash.com

В-третьих, многие ПК с Windows 10 не могут официально обновиться до Windows 11, потому что не соответствуют системным требованиям. Медленное развёртывание Windows 11 усугубляется тем фактом, что ПК, выпущенные примерно до 2018 года (а иногда и позже), не поддерживаются новой платформой без обходных путей. Случай беспрецедентный: старые версии Windows от версии 3.1 до Vista ограничивались такими простыми для понимания критериями как скорость и возможности оборудования, а смысл обновления ПК каждые два или три года был более очевиден. Сейчас циклы замены оборудования стали длиннее, и технически ничто не мешало устанавливать Windows 10 на любой ПК эпохи Windows Vista или более ранних версий — всё упиралось в стоимость лицензии и терпение пользователя со старым ПК. Системные требования Windows 11 оставили за бортом удивительное количество идеально работающих ПК по иногда туманно формулируемым причинам, связанным с безопасностью.

Учитывая все эти факторы, скоро может случиться то, чего раньше не было в экосистеме Windows: большинство или значительная часть активных ПК с выходом в интернет внезапно перестанет получать обновления безопасности, а самыми простыми способами избежать этого станут переход на платную поддержку, покупка нового ПК или радикальная смена ОС. Тем, кто готов следовать по пути наименьшего сопротивления, вероятно, придётся обновиться до Windows 11, используя способы обхода ограничений, чтобы продолжать пользоваться теми же ПК и ПО, что и сегодня. В противном случае придётся подготовиться к переходу на один из популярных дистрибутивов Linux или ChromeOS Flex.

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: microsoft, windows, поддержка
microsoft, windows, поддержка
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