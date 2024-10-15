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Qualcomm столкнётся с ростом выручки и прибыли — ожидается высокий спрос на Snapdragon 8 Gen 4

Известный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) на этой неделе предрёк компании Qualcomm стабильный рост выручки на протяжении двух кварталов, который будет вызван увеличением объёмов поставок процессоров Snapdragon 8 Gen 4 на 50 % в годовом сравнении относительно предшествующего поколения чипов.

Источник изображения: Qualcomm

Источник изображения: Qualcomm

Мало того, что объёмы поставок процессоров вырастут на 50 % до 9 млн штук, так одновременно на 15 % вырастет средняя цена их реализации (до $180). На выручку и прибыль Qualcomm в четвёртом квартале это окажет заметное положительное влияние. Спрос со стороны компании Samsung, которая собирается активно использовать процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 в своих смартфонах, наложится на оживление китайского рынка. Смещение спроса в сторону более дорогих моделей смартфонов будет способствовать росту средней цены реализации и выручки. В Китае, как отмечает аналитик, объёмы продаж смартфонов местных марок выросли год к году на 20 %, тогда как спрос на Apple iPhone демонстрировал стагнацию.

Для акций Qualcomm данные прогнозы являются важными факторами поддержки, поскольку влияние отказа Apple от использования модемов этой марки фондовый рынок уже заложил в текущие котировки. Как известно, в будущем Apple сможет отказаться от 5G-модемов разработки Qualcomm, поскольку со следующего года начнёт внедрять модемные решения собственной разработки. Кроме того, акции Qualcomm смогут вырасти в цене за счёт тенденции к росту спроса на современные смартфоны и ПК с поддержкой ИИ, которая проявит себя в следующем году. Росту средней цены реализации чипов Qualcomm новейшего поколения будет способствовать и переход на технологию изготовления N3P, который осуществила TSMC. Вчерашнюю торговую сессию акции Qualcomm завершили ростом курса на 4,74 % до $178,04.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, SoC и микросхемы-контроллеры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: qualcomm, qualcomm snapdragon, аналитика, смартфоны, минг-чи куо
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