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Для ключей доступа предложен защищённый механизм перемещения между платформами

В настоящее время технология ключей доступа (passkeys) ограничивает их присутствие в экосистеме ПО только одного разработчика — в результате пользователи вынуждены создавать их дубликаты для входа в одну систему.

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Ключи доступа — наиболее успешная на сегодняшний день попытка избавить человечество от традиционных паролей; и теперь технологическая индустрия стремится исправить один недостаток данного решения, обеспечив возможность экспорта и импорта ключей доступа при их переносе с одной платформы на другую. Ответственная за эту технологию организация FIDO Alliance объявила о новой инициативе по «безопасному перемещению ключей доступа» между поставщиками услуг и представила проект спецификаций обновлённого протокола и обмена данными ключей доступа.

«Безопасный обмен учётными данными является приоритетом для альянса, поскольку он способен улучшить работу пользователей, но безопасного способа передачи этой информации между поставщиками не было до сих пор», — говорится в заявлении организации. Сейчас пользователи могут создавать ключи доступа с помощью программных решений Apple, Google и Microsoft, а также платформ — менеджеров паролей. В идеале можно было бы синхронизировать один и тот же набор ключей на разных платформах, но пока они ограничены экосистемой ПО каждой компании, а значит, для входа в одну и ту же учётную запись приходится создавать дубликаты ключей.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Сейчас это ограничение обходится при помощи QR-кодов, но FIDO Alliance стремится обеспечить полноценную совместимость, «устранив любые технические барьеры», связанные с технологией ключей доступа. «Критически важно, чтобы пользователи могли выбирать предпочтительную платформу управления учётными данными и безопасно без ограничений менять поставщиков [систем] учётных данных», — говорится в заявлении организации. Проект спецификации обещает экспорт и импорт ключей доступа в зашифрованном виде, хотя в теперешнем виде для этого используется незащищённый файл CSV с открытым текстом; предполагается и развёртывание средств, которые пресекут злоупотребления механизмами переноса ключей доступа хакерами.

FIDO Alliance потребуется какое-то время, чтобы закрепить спецификации и впоследствии обеспечить их коммерческое развёртывание, но впоследствии они будут открыты и доступны для внедрения поставщиками систем учётных данных, чтобы пользователи имели возможность менять их безопасно и просто. Отзывы о проекте спецификаций ассоциация принимает на платформе GitHub — свой вклад в проект уже внесли 1Password, Bitwarden и Google.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, Шифрование и защита данных,
Теги: fido, ключи доступа, спецификации
fido, ключи доступа, спецификации
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