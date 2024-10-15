Microsoft добилась отмены антимонопольного иска по делу о сделке с Activision Blizzard — геймеры пошли на мировую

Эпопея с антимонопольным иском недовольных американских геймеров, пытавшихся помешать сделке Microsoft и Activision Blizzard, наконец подошла к концу. Исход предсказуемый.

Напомним, в декабре 2022 года группа из 10 американских игроков подала на Microsoft в суд с целью помешать ей приобрести за $68,7 млрд издательство Activision Blizzard, так как это грозит снижением конкуренции и вредом аудитории.

В марте 2023 года калифорнийская судья иск отклонила, но уже в следующем месяце геймеры подали повторный. Антимонопольное разбирательство продолжалось даже несмотря на то, что в октябре Microsoft сделку всё же закрыла.

Как сообщает The Hollywood Reporter, накануне, 14 октября, обе стороны антимонопольного разбирательства уведомили суд о достижении соглашения, которое не предусматривает возможность подачи повторного иска.

На каких именно условиях сошлись Microsoft и недовольные американские геймеры после почти двух лет препирательств, не раскрывается. Обе стороны согласились оплатить собственные судебные расходы.

В результате сделки с Activision Blizzard во владении Microsoft оказались такие франшизы, как Call of Duty, Warcraft, Diablo, Guitar Hero, Tony Hawk’s Pro Skater, Overwatch и Crash Bandicoot.

Слияние с Activision Blizzard помогло Microsoft нарастить прибыль игрового подразделения, однако в 2024 году обернулось для компании уже двумя волнами увольнений (1900 сотрудников в январе и ещё 650 человек в сентябре).