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Режиссёр фильма «Я, робот» обвинил Илона Маска в плагиате

В рамках большой презентации на прошлой неделе на площадке Warner Bros. в Бербанке компания Tesla показала роботизированное такси Cybercab, пассажирский фургон Robovan, а также последнюю версию человекоподобного робота Optimus. Изначально презентация новых продуктов вызвала большой ажиотаж в социальных сетях. Однако вскоре похвала превратилась в насмешки, поскольку Tesla и, в частности, её главу Илона Маска (Elon Musk) стали подозревать в плагиате.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Пользователи отметили сходство дизайна представленных устройств с эстетикой устройств из киноленты «Я, робот» режиссёра Алекса Пройаса (Alex Proyas) с Уиллом Смитом (Will Smith) в главной роли, пишет The Hollywood Reporter. Масла в огонь подкинул тот факт, что Tesla окрестила мероприятие «Мы, робот», что соответствует названию сборника рассказов фантаста Айзека Азимова 1950 года, на котором основан фильм.

Optimus, универсальный робот-гуманоид, получивший своё название от персонажа «Трансформеров», действительно имеет сходство с роботами NS5 из фильма «Я, робот». Но именно тот факт, что представленный беспилотный пассажирский микроавтобус Robovan, похожий на уменьшенную копию машины для перевозки роботов в фильме, а также беспилотное такси Robotaxi, имеющее сходство с футуристичной Audi RSQ из того же фильма, послужил причиной беспощадных насмешек в социальных сетях и даже реакции от самого Пройаса в соцсети X.

Источник изображения: X / @TheTeslaLife

Источник изображения: X / @TheTeslaLife

«Эй, Илон, а ты бы не мог вернуть мне мой дизайн, пожалуйста?» — заявил режиссёр в соцсети, добавив к своему сообщению изображение с кадрами из фильма и новыми моделями Tesla.

Режиссер Мэтт Грейнджер (Matt Granger), работавший ассистентом Пройаса на съёмках фильма «Я, робот», написал: «Я тоже хочу сказать Илону и его полному отсутствию креативности — пошёл ты!»

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники,
Теги: tesla, илон маск, robovan, optimus, cybercab
tesla, илон маск, robovan, optimus, cybercab
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