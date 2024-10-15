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Рунет вдвое ускорил рост в год своего 30-летия

В 2024 году исполнилось 30 лет доменной зоне .RU, напомнили в «Координационном центре доменов .RU/.РФ» — за первые девять месяцев текущего года число зарегистрированных в этой зоне доменов выросло на 6,9 %, и это почти в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

С начала года число зарегистрированных доменов зоны .RU увеличилось на 375 128 единиц (+6,9 %), и всего их стало 5,8 млн. Для сравнения, по итогам первых девяти месяцев 2023 года их стало на 188 тыс. больше (+3,8 %). По числу зарегистрированных доменов зона .RU занимает пятое место из всех национальных доменов, а темпы её роста являются третьими в мире, уступая только китайской и бразильской.

По состоянию на конец сентября в зоне .RU были зарегистрированы 5 814 265 доменов, из которых делегированы 96,8 %. На них приходятся более 2 млн администраторов, среди которых 74,4 % физических лиц и 25,6 % — юридических. С начала года доля зарегистрированных гражданами России доменов увеличилась с 85 % до 85,2 %.

Всего за первые девять месяцев 2024 года зарегистрированы 1 271 373 новых доменных имени. Наибольшая динамика по регионам отмечена за Москвой (79 722 домена), Московской (49 005), Иркутской (31 081) и Челябинской (20 319) областями, а также Краснодарским краем (20 022). Эти показатели свидетельствуют, что потенциал импортозамещения ещё не исчерпан, отметили в «Координационном центре»: в этом году число доменов показывает органический рост, который не был вызван маркетинговыми акциями регистраторов.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: рунет, домены, статистика, россия
рунет, домены, статистика, россия
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