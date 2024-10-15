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Роскомнадзор подтвердил удаление из Steam запрещённой в России информации — блокировка сервису не грозит

Очередная угроза блокировки в России сайта игрового сообщества Steam миновала. Об этом отчиталась Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Источник изображения: Steam (Doom-e-tori)

Источник изображения: Steam (Doom-e-tori)

Напомним, 9 октября Роскомнадзор (РКН) внёс в Единый реестр запрещённых на территории РФ сайтов целых семь страниц сообщества Steam к уже имевшимся там трём, однако утром 10-го числа они были исключены из списка.

В тот же день в Роскомнадзоре заявили «РИА Новости», что ведомство не планирует в отношении Steam «ограничительных мер», но ожидает удаления 10 интернет-страниц с противоправным контентом.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

В новом заявлении журналистам (в том числе «Интерфакс» и «Коммерсантъ») пресс-служба Роскомнадзора доложила, что за прошедшую неделю Valve «выполнила требования закона об удалении запрещённой информации».

«Ссылки на 11 интернет-страниц, внесённых ранее в реестр [запрещённых сайтов], будут из него исключены. В общей сложности платформа удалила более 260 материалов, содержащих противоправный контент», — добавили в РКН.

Источник изображения: Reuters (Maxim Shemeto)

Источник изображения: Reuters (Maxim Shemeto)

В ведомстве отметили, что «некоторые СМИ» ошибочно интерпретировали включение отдельных страниц сообщества Steam в реестр как их блокировку, и обратили внимание журналистов на «недопустимость публикации непроверенной информации».

В случае внесения в Единый реестр запрещённых на территории РФ сайтов на адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещённой информации.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, ПК,
Теги: steam, steam community, valve, роскомнадзор
steam, steam community, valve, роскомнадзор
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