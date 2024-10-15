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Adobe показала проект Super Sonic для создания звуковых эффектов для видео при помощи ИИ

На ежегодной конференции Max компания Adobe продемонстрировала экспериментальный проект Super Sonic — прототип программного обеспечения на основе ИИ, которое может превращать текст в аудио, распознавать объекты и голос автора для быстрого создания звуковых эффектов и фонового аудио для видеопроектов.

Источник изображения: Adobe

Источник изображения: Adobe

«Мы хотели дать нашим пользователям контроль над процессом, […] выйти за рамки первоначального рабочего процесса преобразования текста в звук, и именно поэтому мы работали над таким аудиоприложением, которое действительно даёт вам точный контроль над энергией и синхронизацией и превращает его в выразительный инструмент», — рассказал руководитель отдела ИИ Adobe Джастин Саламон (Justin Salamon).

Super Sonic использует ИИ для распознавания объектов в любом месте видеоряда, чтобы создать запрос и сгенерировать нужный звук. В другом режиме инструмент анализирует различные характеристики голоса и спектр звука и использует полученные данные для управления процессом генерации. Пользователю необязательно использовать голос, можно хлопать в ладоши, играть на инструменте или извлекать исходный звук любым другим доступным способом.

Стоит отметить, что на конференции Max компания Adobe традиционно представляет ряд экспериментальных функций. В дальнейшем многие из них попадают в Adobe Creative Suite. Super Sonic может стать полезным дополнением, например, к Adobe Premiere, но пока дальнейшие перспективы проекта неясны, и он остаётся в статусе демонстрационной версии.

Ранее разработчики Super Sonic участвовали в разработке функции генеративного ИИ Firefly под названием Generative Extend, которая позволяла удлинять короткие видеоклипы на несколько секунд, включая звуковую дорожку.

Возможность создавать звуковые эффекты из текстового запроса или голоса — полезная функция, но далеко не новаторская. Многие компании, такие как ElevenLabs, уже предлагают подобные коммерческие инструменты.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: adobe, firefly, искусственный интеллект, генератор звука
adobe, firefly, искусственный интеллект, генератор звука
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