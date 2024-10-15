Сегодня 16 октября 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation В Steam и на консолях вышла Neva от авто...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Steam и на консолях вышла Neva от авторов Gris — эмоциональная история о дружбе девушки и величественного волка

Как и было обещано, 15 октября на ПК и консолях состоялся релиз эмоционального приключения Neva от издательства Devolver Digital и разработчиков из испанской Nomada Studio (Gris). Премьера сопровождалась лаконичным трейлером.

Источник изображений: Devolver Digital

Источник изображений: Devolver Digital

Neva вышла на PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. В российском Steam игра стоит 710 рублей, однако в наборе с Gris продаётся дешевле — за 650 рублей с учётом 15-процентной скидки на комплект.

По сюжету девушка Альба отправляется в опасное путешествие по некогда прекрасному умирающему миру вместе с любопытным волчонком, который в ходе игры вырастет в величественного волка.

Разработчики обещали интуитивную боевую систему, трогательную историю, головоломки, изящный визуальный стиль и традиционную анимацию, чарующую музыку и минималистичный интерфейс, а также перевод на русский язык.

Судя по первым оценкам от критиков, в Nomada Studio не обманывали. Средний рейтинг Neva на агрегаторе Metacritic достиг 86−87 %, а в случае с OpenCritic остановился на 87 % (игру рекомендуют 95 % рецензентов).

Авторы обзоров остались в восторге от выразительной графики, эмоционально заряженного сюжета и простой, но отточенной боевой системы. В минусы проекту записали неровный темп повествования и проблемы с регистрацией попаданий.

Тем временем в Steam игра лишь начала получать оценки. На момент публикации первые покупатели оставили сплошь положительные отзывы: хвалят визуальную составляющую, атмосферу и возможность погладить волка.

Авторы Neva явно вдохновлялись «Принцессой Мононоке» и другими аниме студии Ghibli

Авторы Neva явно вдохновлялись «Принцессой Мононоке» и другими аниме студии Ghibli

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Первые оценки ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team станут приятным сюрпризом для фанатов
Критики вынесли вердикт Warhammer 40,000: Space Marine 2 — первые оценки амбициозного шутера
Трогательное приключение Neva от авторов Gris получило лаконичный трейлер и дату выхода
Студия-разработчик игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz вновь стала полностью российской
«Пусть лучше кто-то другой»: Paradox зареклась делать Bloodlines 3 после того, что пережила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Вдохновлённая Divinity: Original Sin пошаговая ролевая тактика Guild Saga: Vanished Worlds стартовала в раннем доступе Steam с позитивными отзывами
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Премьера, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: neva, nomada studio, devolver digital, приключение
neva, nomada studio, devolver digital, приключение
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Ноутбук ASUS Vivobook S 15 с Copilot+ на Snapdragon X Elite: ИИ и автономность 13
Обзор PCIe 5.0-накопителя Adata Legend 970 Pro: первый не на Phison 6
Witchfire — дикая охота… играть снова и снова. Предварительный обзор 5
Iron Meat — наконец-то новая Contra! Рецензия 4

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ASML проговорилась о надвигающейся катастрофе: из-за антикитайских санкций компания лишилась более половины заказов
«Техническая ошибка» ASML стоила мировой технологической отрасли $420 млрд — и это только начало
Android 15 делает устройства практически неуязвимыми для краж
SpaceX намеревается поймать «палочками для еды» сам корабль Starship в начале 2025 года
SpaceX показала яркие кадры пятого полёта Starship высокого качества
App Store и другие сервисы Apple перестали работать у пользователей по всему миру 57 мин.
Ремейк Resident Evil 4 продолжает радовать Capcom — продажи достигли новой вершины 2 ч.
Безбрежные воды Байкала атаковали рептилоиды — «Мир кораблей» устроил кроссовер с игрой-мемом «Русы против Ящеров» 3 ч.
Энтузиасты портировали классическую Doom в Telegram — работает и на смартфонах, и на ПК 3 ч.
По карточному приключению Black Book выпустят сериал с живыми актёрами — его снимет режиссёр короткометражки по Papers, Please 3 ч.
Ретейлеры засветили дату выхода сюжетного дополнения The Lake House к Alan Wake 2 4 ч.
YouTube против фейков: подлинные видео получат метку «Снято на камеру» 5 ч.
Deckhouse Kubernetes Platform получила сертификат ФСТЭК России 5 ч.
Basis Digital Energy признан лучшим конвейером разработки в рейтинге CNews 6 ч.
Basis Digital Energy признан лучшим конвейером разработки в рейтинге CNews 6 ч.
Amazon тоже запитает серверы от малых модульных ядерных реакторов 2 ч.
У семи CEO Atos без глазу: тонущий французский IT-гигант назначил очередного гендиректора 2 ч.
Axiom Space и Prada представили лунный скафандр NASA нового поколения 2 ч.
Станция Hera по пути к ударенному NASA астероиду сфотографировала Землю и Луну 2 ч.
Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников своего аналога Starlink 4 ч.
Китай заподозрил чипы Intel в шпионаже и создании угроз нацбезопасности 4 ч.
AMD Ryzen 7 5800X3D ушёл на покой — первый чип с 3D V-Cache почти исчез из продажи 4 ч.
На «китайском Avito» обнаружен прототип ноутбука Surface Laptop 7 на чипе Intel Lunar Lake 5 ч.
Nothing скоро представит светящийся в темноте смартфон Phone (2a) Community Edition 5 ч.
Amazon случайно представила первый цветной Kindle и ещё три ридера для электронных книг 6 ч.