В Steam и на консолях вышла Neva от авторов Gris — эмоциональная история о дружбе девушки и величественного волка

Как и было обещано, 15 октября на ПК и консолях состоялся релиз эмоционального приключения Neva от издательства Devolver Digital и разработчиков из испанской Nomada Studio (Gris). Премьера сопровождалась лаконичным трейлером.

Neva вышла на PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. В российском Steam игра стоит 710 рублей, однако в наборе с Gris продаётся дешевле — за 650 рублей с учётом 15-процентной скидки на комплект.

По сюжету девушка Альба отправляется в опасное путешествие по некогда прекрасному умирающему миру вместе с любопытным волчонком, который в ходе игры вырастет в величественного волка.

Разработчики обещали интуитивную боевую систему, трогательную историю, головоломки, изящный визуальный стиль и традиционную анимацию, чарующую музыку и минималистичный интерфейс, а также перевод на русский язык.

Судя по первым оценкам от критиков, в Nomada Studio не обманывали. Средний рейтинг Neva на агрегаторе Metacritic достиг 86−87 %, а в случае с OpenCritic остановился на 87 % (игру рекомендуют 95 % рецензентов).

Авторы обзоров остались в восторге от выразительной графики, эмоционально заряженного сюжета и простой, но отточенной боевой системы. В минусы проекту записали неровный темп повествования и проблемы с регистрацией попаданий.

Тем временем в Steam игра лишь начала получать оценки. На момент публикации первые покупатели оставили сплошь положительные отзывы: хвалят визуальную составляющую, атмосферу и возможность погладить волка.