«Уже скоро вы услышите в игре новые голоса»: разработчики «Смуты» подтвердили, что перезапишут озвучку для проекта

Вслед за недавними слухами разработчики из российской студии Cyberia Nova официально подтвердили, что не оставят без внимания спорное качество озвучки в своём историческом ролевом боевике «Смута».

Напомним, на прошлой неделе российский актёр Егор Васильев (мужская версия Ви в Cyberpunk 2077) заявил, что создатели «Смуты» якобы в секрете «почти полностью переделывают» дубляж игры.

Недавняя публикация от официального сообщества разработчиков «Смуты» в соцсети «ВКонтакте» подтвердила слова Васильева. Новой озвучке для исторического ролевого боевика — действительно быть.

Улучшения дубляжа игры будут реализованы в рамках анонсированного в мае плана по исправлению «Смуты». Среди прочего, Cyberia Nova обещала доработку диалогов (их анимаций, длительности, качества) и корректировку сценария.

«Новые диалоги потребуют новой озвучки, и благодаря студии [озвучения] компании "Бука" уже скоро вы услышите в игре новые голоса! Так что приятного ожидания, бояре!» — пожелали авторы.

На релизе манеру речи героев «Смуты» критиковали за карикатурность и отсутствие органичности. По мнению Васильева, озвучка «сделана на максимально халтурном уровне», однако создатели игры активно её защищали.

«Смута» дебютировала 4 апреля в VK Play, а на исходе 2024 года должна обзавестись аддоном «Земский собор» в жанре «политического триллера». На официальном сайте проекта доступна демоверсия с началом игры.