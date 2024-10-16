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AMD Ryzen 7 5800X3D ушёл на покой — первый чип с 3D V-Cache почти исчез из продажи

Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D достиг конца жизненного цикла. Как пишет немецкий портал ComputerBase, с лета процессор подорожал до 400 евро, с началом осени — до абсурдных 900 евро, а на сегодняшний день он полностью пропал из европейских магазинов.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

По данным TechPowerUp, в США Ryzen 7 5800X3D ещё можно приобрести, но тоже по сильной завышенной стоимости. Его нет у крупного ретейлера Newegg, но его можно найти на Amazon и у некоторых мелких продавцов.

Восьмиядерный Ryzen 7 5800X3D с диапазоном рабочих частот от 3,4 до 4,5 ГГц был представлен компанией AMD в апреле 2022 года. Это был первый потребительский процессор, оснащавшийся дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache. К основному кешу L3 были добавлены дополнительные 64 Мбайт, что увеличило общий объём кеш-памяти третьего уровня до 96 Мбайт.

Наличие дополнительного кеша давало Ryzen 7 5800X3D значительное преимущество в играх, позволяя восьмиядерному чипу соперничать по производительности с флагманским 16-ядерным Core i9-12900K несмотря на то, что решение AMD было основано на более старой (с точки зрения поколения) архитектуре Zen 3, а сама платформа Socket AM4 ограничена поддержкой памяти DDR4. С другой стороны, дополнительный кеш практически не приносил никакой пользы в рабочих приложениях. Кроме того, чип официально не поддерживал разгон.

В прошлом году AMD выпустила шестиядерный Ryzen 5 5600X3D с частотами от 3,3 до 4,4 ГГц, а в начале текущего года — восьмиядерный Ryzen 7 5700X3D с частотами от 3,0 до 4,1 ГГц. Они также оснащены 64 Мбайт дополнительной кеш-памяти 3D V-Cache.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: ryzen 5000x3d, zen 3, процессор, amd
ryzen 5000x3d, zen 3, процессор, amd
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