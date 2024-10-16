SpaceX намеревается поймать «палочками для еды» сам корабль Starship в начале 2025 года

В минувшее воскресенье SpaceX произвела пятый испытательный запуск гигантской ракеты Starship. Примерно через семь минут после старта первая ступень Super Heavy вернулась на стартовую площадку, где её поймали «палочками для еды» на стартовой башне Mechazilla. Эта же судьба ждёт и верхнюю ступень, сообщил Илон Маск (Elon Musk).

SpaceX намерена проделать ту же операцию с верхней ступенью космического корабля Starship, высота которой составляет 50 м, и произойдёт это уже в ближайшие месяцы. «Надеюсь, в начале будущего года мы поймаем и корабль», — написал в соцсети X глава компании Илон Маск.

Полностью многоразовая ракета Starship, общая высота которой составляет 122 м, разрабатывается для доставки людей и грузов на Луну и Марс, а также для выполнения других космических операций. Проект развивается удачно — два последних испытательных полёта корабля, 6 июня и 13 октября, по версии SpaceX, завершились успешно.

Поэтому едва ли будет сюрпризом, что компания намеревается расширить рамки, обеспечив благополучное возвращение корабля Starship в одном или нескольких испытательных полётах. Но посадка с помощью «палочек для еды» будет сопутствовать не всем миссиям корабля. При отправке на Луну и Марс потребуется схема вертикальной посадки с помощью посадочных опор.

Starship будет летать и на орбиту Земли, например, для расширения группировки спутников связи Starlink и дозаправки других Starship, которым будут поручаться дальние миссии. Посадки на пусковую установку имеют смысл для быстрых и эффективных полётов на орбиту Земли и обратно.