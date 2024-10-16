Microsoft сняла с продажи дешёвую подписку Game Pass перед выходом Call of Duty: Black Ops 6

До выхода горячо ожидаемого военного шутера Call of Duty: Black Ops 6 осталось всего ничего, и Microsoft вновь лишила игроков возможности приобщиться к долгожданному релизу дешевле обычного.

Как и все другие блокбастеры, выходящие от студий Microsoft, Call of Duty: Black Ops 6 со дня релиза будет доступна в Game Pass, и до недавнего времени к сервису можно было присоединиться всего за $1 (или эквивалент в местной валюте).

Ознакомительный период составлял две недели (до 2023 года был месяц) и давал доступ ко всем преимуществам Xbox Game Pass Ultimate, включая игры на релизе — такие, как Call of Duty: Black Ops 6.

Как сообщили журналисты The Verge, дешёвая пробная версия подписки пропала из продажи 8 октября — за 17 дней (то есть лишь немногим более чем за две недели) до релиза Call of Duty: Black Ops 6.

Microsoft уже не первый раз проворачивает подобную хитрость. Прошлой осенью в преддверии выхода космической ролевой игры Starfield платформодержатель тоже ненадолго изымал из продажи пробную подписку Game Pass.

Предполагается, что добавлением Call of Duty: Black Ops 6 в Game Pass руководство Microsoft рассчитывает подстегнуть рост аудитории сервиса — игры серии ежегодно приносили сотни миллионов долларов чистыми продажами.

Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября на PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Game Pass (только Ultimate и PC Game Pass). На днях Activision раскрыла финальные системные требования игры.